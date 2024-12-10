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أنواع وجع الرأس حسب المنطقة



تعتبر إصابة الشخص بالصداع غير عشوائية، بل تتطلب الانتباه لعدة عوامل تؤثر على حدوثها،حيث يختلف كل نوع من أنواع الصداع في تأثيراته الجانبية وأعراضه.

لذا، لا ينبغي الاستخفاف بالصداع من خلال تناول المسكنات فحسب، بل يجب معرفة كل نوع من أنواع وجع الرأس بهدف تجنب المشكلة بقدر الإمكان.

أنواع وجع الرأس حسب المنطقة هي كما يلي

الصداع في كامل الرأس.

وجع الرأس من المقدمة.

الصداع في جانب واحد فقط من الرأس.

وجع الرأس من المؤخرة.

الوجع في كامل الرأس



يُعتبر هذا النوع من آلام الرأس من أشد أنواع الصداع، حيث يشعر المصاب كأنه يربط شريطًا ضاغطًا حول منطقة رأسه بالكامل،يرتبط هذا النوع غالبًا بصداع التوتر، الذي يُعد من أكثر أنواع الصداع شيوعًا،يمتد هذا الصداع إلى كل من الجبهة والرقبة، وقد يرافقه تقلصات في عضلات الرقبة والرأس.

يمكن أن يكون انسحاب الكافيين أو بذل جهد جسدي كبير أيضاً من الأسباب المؤدية لهذه الحالة،بالإضافة إلى الجوع، الإرهاق، وأدوار البرد التي تسبب sensations مؤلمة في الرأس.

يُعتبر تعرض الرأس للإصابة أحد الأسباب الرئيسية لهذا الجع؛ كما أن إرهاق العينين والإفراط في تناول الكحول يمكن أن يكون لهما تأثير كبير على حدوث هذه الآلام،من الأفضل تجنب الاعتماد المفرط على المسكنات، حيث إن استخدمها بشكل متكرر قد يؤدي إلى ظهور صداع يسمى “صداع التراجع”.

الوجع في جانب واحد من الرأس



يتعلق هذا النوع من الصداع بعدة أسباب، منها

الإصابة المتكررة بالصداع النصفي، والذي غالباً ما يُصيب جانب واحد فقط من الرأس. الصداع العنقودي يُعتبر من الأسباب الرئيسية لآلام الرأس، حيث يتسم بآلام شديدة حول العين في جانب واحد، مصحوبة بتعرق واحمرار في العين واحتقان الأنف. الصداع النصفي المستمر يتمثل في صداع يومي يمكن أن يستمر لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر أو أكثر، ويشمل أعراضًا مشابهة لتلك الخاصة بالصداع العنقودي ولكن في جانب واحد من الرأس. صداع التهاب الشريان ذو الخلايا العملاقة يرتبط هذا النوع بالتهاب الأوعية الدموية ويتميز بشعور قوي من الألم في مناطق متعددة من الرأس.

وجع الرأس من المقدمة



عادةً ما ينجم هذا النوع من الوجع عن أسباب عدة، منها

صداع التوتر يُعد الأكثر شيوعًا، حيث يظهر بشكل آلام مستمرة تبدأ من خلف العينين والجبين ويُعزى إلى عوامل عدة منها التوتر النفسي أو الجهد البدني.

إجهاد العينين قد يسهم استخدام الشاشات لفترات طويلة في الشعور بالألم في منطقة الجبين، وينتج أيضاً عن وضعيات الجسم غير المناسبة.

الصداع الناتج عن الجيوب الأنفية يحدث بسبب التهاب الجيوب الأنفية نتيجة عدوى أو رد فعل تنفسي، مما يؤدي إلى ألم نابض في مقدمة الرأس، يرافقه ألم في الخدين والجبهة.

الآلام في مؤخرة الرأس



يتطلب التعرف على هذا النوع من الألم فحص دقيق للأسباب المحتملة وذلك لتقديم العلاج المناسب.