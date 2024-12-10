نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم المعالم السياحية في هنغاريا في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

أهم المعالم السياحية في هنغاريا



تُعتبر هنغاريا وجهة سياحية بارزة في وسط أوروبا، حيث تتميز بتنوع معالمها السياحية وجمال مناظرها الطبيعية،بدءًا من المدن التاريخية وصولاً إلى المواقع الطبيعية الخلابة، تقدم هنغاريا تجارب سياحية غنية تناسب مختلف الأذواق والاهتمامات،في هذا السياق، يتم تسليط الضوء على أبرز المعالم السياحية في هنغاريا

1،مدينة غيور



تقع مدينة غيور بين العاصمة بودابست ومدينة فيينا، وتُعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية في هنغاريا،يعود تاريخ المدينة إلى العصر الروماني، وقد تأثرت بمختلف الحضارات مثل المغول والتشيك والإمبراطورية العثمانية،وسط المدينة القديم يُعرف بتضاريسه المرتفعة على تلال Kaptalan حيث يلتقي نهرا رابا ورابكا،يمكن للزوار اكتشاف المعمار التاريخي الرائع والتماثيل القديمة والمباني التذكارية التي تعود إلى العصور الوسطى.

2،الحديقة الوطنية هورتوباجي



تُعتبر الحديقة الوطنية هورتوباجي واحدة من أكبر المحميات الطبيعية في أوروبا، وقد تم تأسيسها في عام 1973،تحتوي الحديقة على سهول شاسعة تعود لأكثر من 10,000 عام، وهي تعتبر موطنًا للخيول البرية والماشية،يتمكن الزوار من مراقبة الطيور والتجول عبر الجسر ذي التسع أقواس، بالإضافة إلى مشاهدة مطحنة النقل التي بُنيت في القرن التاسع عشر.

3،مدينة دبرتسن



تاريخ مدينة دبرتسن يجعلها واحدة من أهم المعالم السياحية في هنغاريا، حيث كانت عاصمة هنغاريا في القرن الماضي،رغم الدمار الذي لحق بها خلال الحرب العالمية الثانية، فقد استعادت المدينة عافيتها وأصبحت مركزًا ثقافيًا وفنيًا،تضم المدينة جامعة ديبريسين، وأكبر كنيسة بروتستانتية في هنغاريا، بالإضافة إلى متحف دلهي الذي يحتوي على تحف أثرية مميزة.

4،مدينة هيفيز



إذا كنت تبحث عن الاسترخاء بين الينابيع الساخنة، فإن مدينة هيفيز القريبة من بحيرة بالاتون تقدم لك خيارًا مثاليًا،تتمتع هيفيز بمناخ البحر الأبيض المتوسط وتحتوي على بحيرة حرارية تُعد واحدة من أكبر البحيرات الحرارية في العالم،تتراوح درجة حرارة مياه البحيرة بين 24 و37 درجة مئوية، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للسباحة والاستجمام،تحوي المدينة أيضًا على منتجعات صحية ومهرجانات طعام متنوعة.

5،الحديقة الوطنية أغتيليك



تقع حديقة أغتيليك في شمال هنغاريا وتُعد من أكبر الكهوف في أوروبا،توفر الحديقة للزوار تجارب متنوعة من خلال السير بين المناظر الطبيعية الخلابة، استكشاف النباتات والحيوانات المحلية، وزيارة القرى المجاورة،يمكن للزوار الاستمتاع بجولات إرشادية والأنشطة الترفيهية المتنوعة المتاحة في الحديقة.

6،المدينة السياحية بيتش



تُعتبر مدينة بيتش مدينة متعددة الثقافات، غنية بتاريخها الذي تأثر بالرومان والمسيحيين والعثمانيين،المدينة مكونة من جزء من التراث العالمي لليونسكو وتحتوي على جامعة بيتش، التي تُعتبر من أقدم الجامعات في المجر، حيث تأسست في عام 1367،تضم المدينة معالم تاريخية مهمّة مثل كاتدرائية بيكس ومسجد باشا غازيتسم.

7،المدينة السياحية سوبرون



تُعد مدينة سوبرون موقعًا سياحيًا جذابًا حيث تمتاز بالعديد من المباني التاريخية التي صمدت أمام الحرب العالمية الثانية،يمكن للزوار الاستمتاع بالتجول في شوارع المدينة والتأمل في المناظر الخلابة لجبال الألب المحيطة.

8،مدينة إيغر



تُعرف مدينة إيغر، وهي ثاني أكبر مدينة في هنغاريا، بتصميمها المعماري الباروكي وجمالها التاريخي،تحتضن المدينة قلعة وجامعة والمئذنة الشهيرة Turokgur، وتستقطب العديد من السياح بفضل معالمها التاريخية الضاربة في القدم.

9،بحيرة بالاتون



تُعتبر بحيرة بالاتون أكبر بحيرة عذبة في وسط أوروبا، وتُعد وجهة مفضلة للترفيه والأنشطة المائية،يمكن للزوار الاستمتاع بالسباحة، صيد الأسماك، وركوب القوارب، بالإضافة إلى قضاء الوقت في التجول وركوب الدراجات حول البحيرة.

10،مدينة بودابست



بودابست، عاصمة هنغاريا، تُعد واحدة من أجمل المدن في أوروبا، حيث تحتوي على العديد من المعالم السياحية البارزة مثل البرلمان الهنغاري وقصر بودا وقلعة الصيادين،يمكن للزوار أيضًا زيارة متحف الفنون الجميلة وحديقة المدينة، بالإضافة إلى الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة لنهر الدانوب.

11،مهرجان Sziget



يُعد مهرجان Sziget، الذي يُقام كل أغسطس على جزيرة الدانوب، أكبر مهرجان موسيقي في أوروبا، حيث يجذب آلاف الزوار من جميع أنحاء العالم،يتميز المهرجان بأجوائه الاحتفالية الرائعة، مع عروض موسيقية ومشاركات لفنانين دوليين.

12،قلعة فاجدا هونياد



تُعتبر قلعة فاجدا هونياد واحدة من أكثر القلاع رومانسية في بودابست، حيث بُنيت في عام 1896 وتحتوي على معمار تاريخي مميز،تستضيف القلعة العديد من المهرجانات والاحتفالات الموسيقية، مما يجعلها وجهة سياحية رائعة.

13،كنيسة ماتياس



تُعد كنيسة ماتياس من أبرز المعالم الثقافية في بودابست وتعتبر رمزًا تاريخيًا، حيث تمت عملية تتويج الملك تشارلز فيها،تضم الكنيسة أيضًا موسيقيين محليين ودوليين، وهي فخورة بتاريخها الطويل الذي يمتد على 700 عام.

14،ميدان الأبطال



يُعتبر ميدان الأبطال من أبرز المعالم في بودابست، حيث يضم نصب الألفية الذي يرتفع 36 مترًا والذي يحتوي على تمثال الملاك غابرييل،يُعتبر الميدان وجهة سياحية مهمة بفضل معالمه التاريخية والمعمارية المحيطة.

أفضل الأنشطة في هنغاريا



يمكن للزوار استكشاف مدينة بودابست، التي تُعتبر من أبرز وجهات السفر، بفضل معالمها السياحية الرائعة مثل البرلمان وقصر بودا،يُمكن استكشاف المدينة سيرًا على الأقدام أو عبر جولات سياحية منظمة.

تتمتع هنغاريا بشهرتها في العلاجات الحرارية، لذا يمكن للزوار زيارة حمامات زغغيتي أو الاستمتاع بالعلاجات الحرارية في بودابست.

تُعتبر بحيرة بالاتون إحدى أكبر البحيرات العذبة في أوروبا، حيث يمكن الاستمتاع بالسباحة وصيد الأسماك والمشي حول البحيرة.

كما يتوجه الزوار لتذوق الأطعمة التقليدية الهنغارية مثل الغولاش والكولباك واللانغوش، من خلال زيارة المطاعم المحلية لتجربة الطهي الأصيل.

يمكن للزوار كذلك ممارسة رياضة الخيل في الريف الهنغاري، حيث تتوفر العديد من المزارع والمرافق التي تقدم هذه الأنشطة.

طبيعة وحدائق هنغاريا



تُعد بحيرة بالاتون واحدة من أكبر البحيرات في هنغاريا، وتقع ضمن منتزه بالاتون الوطني، حيث تتميز بمناظرها الطبيعية الخلابة.

منتزه لاجوتسار يبرز كمنتزه طبيعي رائع في شمال هنغاريا، ويتميز بالبحيرات والتلال والغابات، مما يجعله مثاليًا للمشي وركوب الدراجات.

حديقة البودافوك، الواقعة في قلب بودابست، تحتوي على بحيرات وجسور، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للتجول والاسترخاء.

حديقة هيرساندي في مدينة كيشكونماج تُعتبر أيضًا من الوجهات الرائعة، حيث تحتوي على بحيرة وشلالات، مما يجعلها مثالية للمشي وركوب الدراجات.

منتزه بالانسكا يتميز بجمالياته الطبيعية، حيث يسود الجبال والمناظر الطبيعية الخلابة في منطقة البانونيا الكبرى.

متاحف هنغاريا



متحف الفن الوطني (Szépművészeti Múzeum) يُعتبر من أهم المتاحف في بودابست، حيث يضم مجموعة متميزة من اللوحات والمجوهرات.

متحف التاريخ الوطني (Magyar Nemzeti Múzeum) يعرض تاريخ المجر من العصور الوسطى حتى العصر الحديث، مما يجعل زيارته تجربة تعليمية قيمة.

متحف الكرة والكريستال (György Ráth Villa) يحتوي على مجموعة كبيرة من الكرة والكريستال والفنون الزجاجية، ويُعتبر وجهة مميزة لعشاق الفنون.

متحف مدينة بودابست (Budapest History Museum) يتيح للزوار نظرة عامة شاملة على تاريخ هذه المدينة العريقة وتطورها عبر العصور.