نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أين تقع البتراء في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

الموقع الجغرافي لمدينة البتراء



تُعرف مدينة البتراء الأثرية، المعروفة أيضًا بالمدينة الوردية، بأنها واحدة من أبرز الكنوز الأثرية على مستوى العالم،تقع البتراء في جنوب المملكة الأردنية الهاشمية، وتحديدًا في محافظة معان ضمن لواء البتراء، وتمتد على مساحة تتجاوز 264 كيلومتر مربع،تمتاز هذه المدينة بتصميمها الفريد، حيث نُحتت بالكامل في الصخور الوردية المميزة لوادي موسى، وتبعد حوالي 225 كيلومترًا جنوب العاصمة الأردنية عمان، ويمكن الوصول إليها بسهولة عبر الطريق الصحراوي،

تتمركز البتراء ضمن سلسلة جبال الشراة، محاطة بجبال شاهقة تعكس جمالًا طبيعيًا فريدًا،للوصول إلى المدينة، يتطلب الأمر عبور “السيق”، وهو ممر ضيق يبلغ طوله حوالي 1.2 كيلومتر وارتفاعه حوالي 80 مترًا، حيث يُعتبر المدخل الرئيسي للمدينة،ينتهي هذا الممر الرائع عند الخزانة، أحد أشهر المعالم في البتراء،

تاريخ مدينة البتراء



تأسست البتراء حوالي القرن السادس قبل الميلاد على يد الأنباط، وهم قبائل عربية قديمة التي اتخذت المدينة عاصمة لمملكتها،كان الأنباط معروفين بمهاراتهم الفائقة في التجارة والعمارة، وتمكنوا من جعل البتراء مركزًا تجاريًا رئيسيًا بفضل موقعها الاستراتيجي على طريق الحرير الموصل بين الصين والهند وبلاد فارس والشرق الأدنى،هذا الموقع المتميز جعل البتراء نقطة تجميع لتجار القوافل المحملة بالسلع القيمة مثل التوابل والحرير والعطور،

تميز الأنباط بنظام ري متطور ومعقد، حيث أنشأوا قنوات مائية وصهاريج لجمع مياه الأمطار وتخزينها، مما ساهم في تحويل الصحراء القاحلة إلى واحة مزدهرة،بعد انهيار حكم الأنباط، استولت الإمبراطورية الرومانية على البتراء في عام 106 ميلادي، ودمجتها ضمن كيانها،في ظل الحكم الروماني، شهدت المدينة توسعًا كبيرًا في مجال البنية التحتية، بما في ذلك بناء المسارح والمعابد والطرق المعبدة،

في العصور الوسطى، فقدت البتراء أهميتها كمركز تجاري، وانزوت إلى النسيان لفترة طويلة،لم يُكتشف هذا الموقع الرائع مرة أخرى إلا في عام 1812 عندما وصل إليها الرحالة السويسري يوهان لودفيغ بوركهارت، الذي أعاد تقديمها للعالم،

المعالم السياحية في مدينة البتراء



الخزانة (الخزانة الكبرى)



تُعتبر الخزانة أشهر معالم البتراء، حيث هي واجهة ضخمة نُحتت في الصخر الوردي بارتفاع يصل إلى 39.1 مترًا،يُعتقد أن هذه الخزانة كانت تستخدم كمقبرة ملكية، وواجهة الخزانة مزينة بتماثيل ونقوش معمارية رائعة تعكس مهارة الأنباط الفنية،

الدير (الدير)



يقع الدير في أعلى تلة ضمن المدينة، وهو مبنى عظيم نُحت في الصخر، بارتفاع 45 مترًا وعرض 50 مترًا،يتطلب الوصول إلى الدير تسلق حوالي 800 درجة، ولكن ما يُقدّمه من مناظر خلابة للمنطقة المحيطة يجعله يستحق العناء،

المسرح الروماني



يُعتبر المسرح الروماني في البتراء من أكبر المسارح في منطقة الشرق الأوسط، وكان يستوعب حوالي 8500 متفرج،تم إنشاؤه في القرن الأول الميلادي، ويعكس تأثيرات الثقافة الرومانية في العمارة النبطية،

المعبد الكبير



يُعد المعبد الكبير واحدًا من أبرز المعالم الدينية في البتراء، حيث يُعتقد أنه كان يستخدم للأغراض الدينية والاحتفالات العامة،يتضمن المعبد ساحة كبيرة محاطة بأعمدة وتماثيل تعكس روعة الطراز المعماري،

السيق



يُعتبر السيق الممر الضيق الذي يربط بين مدخل المدينة والخزانة، بطول يُقدّر بحوالي 1.2 كيلومتر وجدرانه الصخرية الشاهقة،تجربة السير عبر السيق فريدة من نوعها، حيث تسمح للزوار بالاستمتاع بمشاهد طبيعية خلابة وتشكيلات صخرية مدهشة،

الأنشطة السياحية في مدينة البتراء



تُعد البتراء وجهة سياحية غنية بالأنشطة الممتعة التي يمكن للزوار الاستمتاع بها، من بينها

المشي والتسلق



تحتوي البتراء على مجموعة متنوعة من المسارات التي يمكن استخدامها لاستكشاف المعالم المختلفة،كما توفّر الفرصة لتسلق الدرجات للوصول إلى المعالم العلوية مثل الدير،

ركوب الجمال والخيول



توفر البتراء تجربة فريدة من نوعها من خلال رحلات على ظهور الجمال والخيول، مما يمنح الزوار فرصة اكتشاف المدينة بطرق تقليدية،

الاستمتاع بالفعاليات الثقافية



تستضيف البتراء مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والمهرجانات على مدار العام، بما في ذلك العروض الموسيقية والرقصات التقليدية،

زيارة المتحف النبطي



يمكن للزوار استكشاف المتحف النبطي في البتراء، الذي يضم مجموعة واسعة من القطع الأثرية التي تم اكتشافها في المدينة، بالإضافة إلى معلومات تفصيلية عن تاريخ وثقافة الأنباط،

المناخ والحياة البرية في مدينة البتراء



المناخ



تتميز البتراء بمناخ صحراوي جاف، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير في الصيف لتتجاوز 40 درجة مئوية،في الشتاء، تُعتبر درجات الحرارة معتدلة خلال النهار لكنها تنخفض ليلًا إلى ما دون الصفر،يُنصح بزيارة البتراء في فصلي الربيع والخريف حيث تصبح الأجواء أكثر اعتدالًا،

الحياة البرية



تُحتضن منطقة البتراء مجموعة متنوعة من الحياة البرية المتكيفة مع الظروف الصحراوية القاسية، وتشتمل على

النباتات تشمل الشجيرات الصحراوية مثل العرعر والأعشاب الحولية.

الحيوانات تضم الحيوانات مثل الجمال والحمير والماعز والخيول، بالإضافة إلى الطيور المهاجرة مثل الحباري والقميري.

المرافق والخدمات في مدينة البتراء



الإقامة



تتوفر في البتراء مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات التي تتناسب مع جميع المستويات والميزانيات،من بين أبرز المواقع

منتجع موفنبيك البتراء يوفر مناظر رائعة على موقع الخزانة الكبرى بالإضافة إلى خدمات ممتازة.

فندق ماريوت البتراء منتجع فاخر يقع بالقرب من مدخل المدينة.

المطاعم والخدمات السياحية



تتواجد في وادي موسى العديد من المطاعم والمقاهي التي تقدم الأطعمة التقليدية والعالمية، بالإضافة إلى خدمات سياحية مثل تأجير الأدلاء السياحيين والسيارات،يمكن للزوار الاستمتاع بتذوق الوجبات المحلية مثل المنسف والكبسة في المطاعم المحلية،

البتراء في الفن والثقافة



البتراء في الفن الغربي



اكتسبت البتراء شهرة عظيمة في الغرب من خلال القصص الدينية والفنون التي صورت المدينة كـ “المدينة القديمة الوردية”،كان الفنان الاسكتلندي ديفيد روبرتس من بين أوائل الفنانين الغربيين الذين زاروا ورسموا مناظرها، مما ساهم في نشر شهرتها في أوروبا من خلال رسوماته الليثوغرافية،

الأعمال الدرامية والسينمائية



تم تصوير العديد من الأفلام العالمية في البتراء، مما ساعد على تعزيز مكانتها كوجهة سياحية بارزة،ومن بين هذه الأفلام

إنديانا جونز والحملة الصليبية الأخيرة أحد أشهر الأفلام التي تم تصويرها في البتراء، حيث كانت الخزانة واحدة من المواقع الرئيسة في الفيلم.

المومياء تعود دُعي جزء من هذا الفيلم إلى التصوير في البتراء أيضًا.

الأحداث الثقافية والاحتفالات



المهرجانات الثقافية



تستضيف البتراء العديد من المهرجانات الثقافية التي تهدف إلى تكريم تاريخ المدينة وتراثها الغني، وتشمل هذه الفعاليات عروض الموسيقى التقليدية والرقصات الشعبية والمعارض الفنية،

الفعاليات السياحية



تقيم البتراء أيضًا فعاليات سياحية مثل العروض الضوئية الليلية في السيق، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة السيق والخزانة مضاءة بالشموع، مما يضفي جوًا ساحرًا على المكان،

الأسئلة الشائعة حول مدينة البتراء



ما هي مساحة مدينة البتراء



تبلغ مساحة مدينة البتراء الأثرية حوالي 264 كيلومتر مربع،

ما هو أفضل وقت لزيارة البتراء



أفضل وقت لزيارة البتراء هو في فصلي الربيع والخريف حيث تكون درجات الحرارة معتدلة ومناسبة لاستكشاف المعالم،