أين تقع قارة أمريكا

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تحديد موقع قارة أمريكا



تُعتبر قارة أمريكا واحدة من القارات الرئيسية على مستوى العالم، وتقع بشكل رئيسي في نصف الكرة الغربي،يُنسب اسم القارة إلى المستكشف الإيطالي أمريكو فسبوتشي، الذي أسهم بشكل كبير في اكتشاف القارة إلى جانب كريستوفر كولومبوس،تتوزع القارة بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها، حيث تتكون من منطقتين رئيسيتين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، ويفصل بينهما برزخ أمريكا الوسطى، بالإضافة إلى مجموعة من الجزر المحيطة،يُطلق على القارة أيضًا اسم “العالم الجديد”، وذلك نتيجة لاكتشافها في العصور الحديثة.

تحليل مساحة وسكان قارة أمريكا



تشغل قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية حوالي 3% من المساحة الإجمالية لليابسة في العالم، ويبلغ عدد سكان القارة نحو 13.5% من إجمالي سكان العالم، حيث تُعتبر الديانة المسيحية السمة السائدة في كلا القارتين.

موقع قارة أمريكا الشمالية



الموقع الفلكي



تمتد قارة أمريكا الشمالية ما بين خطوط العرض 5° شمالًا إلى 83° شمالًا، وبين خطوط الطول 10° غربًا إلى 168° غربًا، مما يجعلها تقع في أقصى غرب ونصف الكرة الشمالي من الكوكب.

الموقع الجغرافي



من الشمال يحيط بها المحيط المتجمد الشمالي.

من الجنوب يحدها أمريكا الجنوبية والوسطى.

من الشرق تطل سواحلها على المحيط الأطلسي.

من الغرب تطل سواحلها على المحيط الهادئ.

تشمل أمريكا الشمالية دولًا متقدمة صناعيًا مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ويطلق على هذه المنطقة اسم “أنجلو أمريكا” نظرًا لأن غالبية سكانها من المهاجرين القادمين من بريطانيا،تُعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر كثافة سكانية في القارة، تليها المكسيك وكندا،كما تحتل القارة المرتبة الثالثة من حيث المساحة بعد آسيا وأفريقيا.

موقع قارة أمريكا الجنوبية



الموقع الفلكي



تمتد قارة أمريكا الجنوبية بين خطوط العرض 12° شمالًا إلى 56° جنوبًا، وبين خطوط الطول 35° غربًا إلى 81° غربًا.

الموقع الجغرافي



من الشمال تحدها البحر الكاريبي وقارة أمريكا الشمالية.

من الجنوب تطل على المحيط المتجمد الجنوبي.

من الشرق تطل سواحلها على المحيط الأطلسي.

من الغرب تطل سواحلها على المحيط الهادئ.

تأخذ القارة شكل مثلث مقلوب، حيث تتسع في الشمال وتضيق في الجنوب،تضم القارة مناظر طبيعية خلابة تتنوع بين الغابات والمناطق الجبلية، وتحتل المرتبة الرابعة من حيث المساحة بعد آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية.

مراحل اكتشاف قارة أمريكا



البدايات البدائية



استوطن السكان الأصليون لأمريكا، المعروفون بالهنود الحمر، القارة قبل وصول الأوروبيين بآلاف السنين.

قام الفايكنغ الإسكندنافيون برحلات استكشافية إلى شمال القارة الأمريكية في القرن العاشر الميلادي.

كريستوفر كولومبوس (1492)



قاد كريستوفر كولومبوس رحلة استكشافية باسم إسبانيا، حيث اكتشف جزر البهاما في البحر الكاريبي.

الاستكشافات الإسبانية والبرتغالية



استكشفت القوى الأوروبية مثل إسبانيا والبرتغال مناطق شاسعة من القارة.

مستكشفون آخرون



شارك مستكشفون مثل فيسبوتشي وبالبوا وكورتيز وبيزارو في استكشاف مزيد من أجزاء الأمريكتين.

الساحل الغربي



بدأ المستكشفون الإسبان والبرتغاليون في استكشاف الساحل الغربي لأمريكا في القرن السادس عشر.

استيطان الأمريكتين



تلت تلك الرحلات قدوم مستوطنين أوروبيين، مما أدى إلى تأسيس مستعمرات أوروبية في القارة.

تضاريس قارة أمريكا



الجبال



سلسلة جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية.

سلسلة جبال الروكي في أمريكا الشمالية.

جبال سييرا مادري وسييرا نيفادا.

الأهوار والغابات



حوض الأمازون في جنوب أمريكا الجنوبية.

غابات كوستاريكا والغابات الكبيرة في كندا والولايات المتحدة.

السهول والسهول الصحراوية



السهول الوسطى في الولايات المتحدة.

السواحل والشواطئ



سواحل المحيطين الهادئ والأطلسي.

الأنهار والبحيرات



نهر الأمازون في أمريكا الجنوبية.

نهر المسيسيبي في الولايات المتحدة.

بحيرة ميشيغان وبحيرة سوبريور.

الجزر



جزر البهاما وجزر الكاريبي وجزر هاواي.

الصحاري



صحراء سونوران في الولايات المتحدة والمكسيك.

صحراء أتاكاما في شمال تشيلي.

الأنهار الجليدية والجليد



جليد غرينلاند والجبال الجليدية في جبال الأنديز.

المعالم التاريخية في قارة أمريكا



مدينة ماتشو بيتشو، بيرو



تُعتبر مدينة إنكا القديمة واحدة من أشهر المعالم التاريخية في العالم.

مدينة تيوتيهواكان، المكسيك



مدينة أزتيكية قديمة تحتوي على معابد شهيرة.

مدينة تشيتزن إيتزا، المكسيك



مدينة أزتيكية تحتوي على هرم مشهور.

مدينة كوزكو، بيرو



عاصمة الإنكا القديمة.

موقع مدينة كهوكيا، المكسيك



موقع أثري قديم يحتوي على معابد وهياكل هرمية.

جزيرة إيل دي بلس، هايتي



موقع مرتبط بثورة هايتي ضد الاستعمار الفرنسي.

مدينة كوبان، كوبا



مدينة تاريخية تحمل طابع المعمار الكولونيالي الإسباني.

قصر تشابولتيبيك، المكسيك



قصر تاريخي يعود لعصر الأزتيك.

أسئلة شائعة حول موقع قارة أمريكا

