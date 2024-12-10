نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أين تقع غدة بارثولين بالصور في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

غدة بارثولين موقعها وأهميتها وطرق علاج كيسة بارثولين



تُعد غدة بارثولين جزءًا أساسيًا من الجهاز التناسلي الأنثوي، حيث تقع على جانبي فتحة المهبل،تلعب هذه الغدة دورًا حيويًا في ترطيب المهبل أثناء ممارسة العلاقة الجنسية،ورغم حجمها الصغير، إلا أن غدة بارثولين قد تتعرض لمشكلات، مثل الانسداد الذي يمكن أن يؤدي إلى تكوّن كيسة تُعرف بكيسة بارثولين،

موقع غدة بارثولين ووظيفتها



تتكون غدة بارثولين من غدتين صغيرتين بيضاويتَيْ الشكل، وتوجدان في الجزء الخلفي من الفرج، تحديدًا على جانبي فتحة المهبل، بين المهبل والشفرتين الداخليتين،وتعتبر هذه الغدد غير مرئية بالعين المجردة نظرًا لصغر حجمها ولوجودها في عمق الأنسجة،

الوظيفة الأساسية لغدة بارثولين



تقوم غدة بارثولين بإفراز سائل مخاطي عبر قنوات صغيرة، حيث يُفرَز هذا السائل عند التحفيز الجنسي للمساعدة في ترطيب المهبل وتقليل الاحتكاك خلال الجماع،وتعمل هذه الإفرازات كمرطب طبيعي، مما يجعل العملية الجنسية أكثر راحةً للمرأة،

انسداد غدة بارثولين وتكون الكيسة



في بعض الحالات، يمكن أن يحدث انسداد في القنوات الصغيرة التي تفرز السوائل من الغدة،عندما يحدث هذا الانسداد، يتجمع السائل داخل الغدة مما يؤدي إلى تورمها وتكون كيسة تُعرف بكيسة بارثولين،وفي العادة، قد تكون الكيسة غير مؤلمة إذا كانت صغيرة، ولكن إذا تضخمت أو أصيبت بعدوى، فقد تصبح مؤلمة بشكل ملحوظ،

أسباب الإصابة بكيسة بارثولين



تتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى انسداد غدة بارثولين وتكوّن الكيسة، ومن بين هذه الأسباب

العدوى المنقولة جنسيًا تؤدي بعض الأمراض المنقولة جنسيًا مثل السيلان والكلاميديا إلى حدوث التهابات في الجهاز التناسلي، مما يسفر عن انسداد قنوات غدة بارثولين، العدوى البكتيرية يمكن أن يتسبب إصابة ببكتيريا مثل إي كولاي، التي توجد عادة في الأمعاء، في حدوث التهابات بالجهاز التناسلي وانسداد الغدة، وجود ورم أو تضخم وفي حالات نادرة، قد يحدث انسداد قنوات الغدة بسبب ورم أو تضخم في الأنسجة المحيطة، التهاب أو عدوى متكررة قد يؤدي التعرض المستمر للالتهابات أو العدوى إلى انسداد القنوات الصغيرة التي تفرز السائل من الغدة، مما يسفر عن تكوين الكيسة،

تظهر الدراسات أن 2 من كل 10 نساء في العشرينيات من العمر قد يصبن بانسداد غدة بارثولين،ومع تقدم العمر، تقل احتمالية الإصابة بهذا النوع من المشاكل، ولكنها لا تزال ممكنة في جميع المراحل العمرية،

أعراض الإصابة بكيسة بارثولين



عند انسداد غدة بارثولين وتكوّن كيسة، يمكن أن تظهر مجموعة من الأعراض التي تساعد المرأة في التعرف على المشكلة، ومنها

عدم الراحة أثناء الجلوس أو المشي تعاني المرأة من عدم الراحة أو الألم عند الجلوس أو المشي بسبب تورم الغدة، ألم أثناء الجماع قد تواجه المرأة ألمًا شديدًا أثناء ممارسة العلاقة الجنسية نتيجة الضغط على الكيسة المتورمة، نزيف مهبلي يمكن أن يحدث نزيف مهبلي غير معتاد في بعض الحالات، ثقل في المهبل تشعر المرأة بوجود ثقل أو ضغط على جانبي فتحة المهبل مما يؤدي لعدم الراحة، نتوء غير مؤلم قد تظهر كيسة صغيرة على شكل نتوء قرب فتحة المهبل، دون ألم، احمرار وتورم في الفرج قد يظهر تورم واحمرار في منطقة الفرج بسبب التهاب الغدة، الحمى في حال كانت الكيسة مصابة بعدوى، قد تشعر المرأة بالحمى وارتفاع في درجة حرارة الجسم، زيادة في الإفرازات المهبلية تصاحب بعض الحالات زيادة في الإفرازات المهبلية، لا سيما إذا كانت الكيسة مصابة بالعدوى،

تشخيص كيسة بارثولين



عند ملاحظة أي من الأعراض المذكورة أعلاه، يُفضل استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة،ويشمل تشخيص كيسة بارثولين عادة

فحص الإفرازات المهبلية يقوم الطبيب بأخذ عينة من الإفرازات المهبلية وتحليلها للتأكد مما إذا كانت الكيسة ناتجة عن عدوى جنسية أو بكتيرية، خزعة الأنسجة إذا كانت المرأة فوق الأربعين أو كانت الكيسة غير طبيعية أو تتكرر بشكل مستمر، قد يطلب الطبيب إجراء خزعة من الأنسجة للتأكد من عدم وجود أورام أو سرطان الفرج،

علاج كيسة بارثولين



تقدم خيارات علاج كيسة بارثولين عددًا من الطرق التي تعتمد على حجم الكيسة، ومدى تأثيرها على حياة المرأة، وما إذا كانت مصابة بعدوى أم لا،تشمل العلاجات المتاحة

1،المضادات الحيوية



إذا كانت الكيسة ناتجة عن عدوى بكتيرية، سيصف الطبيب مضادات حيوية للقضاء على العدوى والحد من التهاب الغدة،

2،الحمامات الدافئة



في الحالات البسيطة، يُنصح المرأة بالجلوس في حمام من الماء الدافئ عدة مرات يوميًا لتخفيف الأعراض، حيث يساعد الماء الدافئ في تقليل التورم وتسهيل تصريف السائل من الغدة،

3،التصريف الخارجي



إذا كانت الكيسة كبيرة أو مؤلمة، قد يلجأ الطبيب إلى إجراء تصريف خارجي، حيث يتم إدخال أنبوب صغير لتصريف السائل المتراكم داخل الغدة،يستمر هذا الأنبوب عادةً لعدة أسابيع حتى يتم التأكد من تصريف كل السوائل،

4،التفريغ الجراحي



إذا استمرت الكيسة في التكرار أو لم تنجح العلاجات الأخرى، قد يقوم الطبيب بإجراء جراحي لفتح الكيسة وتفريغ محتواها،تستغرق العملية عادةً حوالي نصف ساعة وتتم تحت تأثير التخدير الموضعي أو الكلي،

5،إزالة الغدة



في الحالات الشديدة التي لا تستجيب للعلاجات الأخرى، قد يقرر الطبيب إزالة الغدة بالكامل،يتم إجراء هذه الجراحة خلال ساعة وتحت التخدير الكلي،

الوقاية من كيسة بارثولين



على الرغم من أن الإصابة بكيسة بارثولين قد تكون ناتجة عن أسباب غير قابلة للتحكم، إلا أنه يمكن اتخاذ بعض الخطوات لتقليل احتمالية الإصابة، ومنها