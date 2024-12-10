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أين تقع جزيرة بورتوريكو



تقع جزيرة بورتوريكو في شمال شرق البحر الكاريبي، ضمن قارة أمريكا الشمالية،تتميز الهيئة الجغرافية للجزيرة بشكلها المستطيل، وهي محاطة جزيرتين تابعتين لها هما جزيرة كوليبرا وجزيرة فيكويس،يفصل جزيرة بورتوريكو عن جمهورية الدومينيكان حوالي 80 كيلومترًا من جهة الشرق، بينما تبعد عن جزر فيرجن نحو 65 كيلومترًا من جهة الغرب،وابتعادها عن ولاية فلوريدا يقدر بـ 1600 كيلومترًا جنوب شرقًا،على الرغم من ارتباط الجزيرة بالولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن دستورها ينص على أنها تأتي ضمن نطاق الحكم الذاتي.

جزيرة بورتوريكو من الناحية الجغرافية



تُعتبر جزيرة بورتوريكو ثالث أكبر منطقة في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث المساحة، إذ تبلغ مساحتها حوالي 9 آلاف كيلومتر مربع،تشتهر العاصمة سان خوان بالسياحة الشاطئية،تشكل الجبال والتلال المنحدرة حوالي 75% من تضاريس الجزيرة، ويتم استغلالها لأغراض الزراعة،تحتوي الجزيرة أيضًا على بعض التلال الكلسية، وأعلى قمة فيها هي قمة سيرو دي بونتا بارتفاع 1338 مترًا في بلدية بونس،بالإضافة إلى ذلك، تضم الجزيرة أرخبيلًا كبيرًا يحتوي على جزر صغيرة مثل فيكويس وكوليبرا ومونا،تواجد السهول الساحلية في الجزء الشمالي والجنوبي من الجزيرة يعزز كثافة التواجد السكاني في تلك المناطق.

جزيرة بورتوريكو من الناحية الديموغرافية



بحسب إحصاءات عام 2025، يبلغ عدد سكان الجزيرة حوالي 3,285,874 نسمة،على الرغم من أن سكانها أمريكيون، إلا أنهم لا يتمتعون بحق التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أو الكونجرس،تشكل المجتمعات الهندية الحمراء والسكان المنتسبين للبحر الكاريبي النسبة الأكبر من سكان الجزيرة،تعرضت الجزيرة للاستعمار الإسباني في فترة تاريخية، مما أدى إلى وجود نسبة صغيرة من الإسبان بين السكان،كما تسكن الجزيرة نسبة متوسطة من الأفارقة الذين جلبوا كعبيد للعمل في الزراعة، بالإضافة إلى مجموعة أقلية من ذوي الأصول الآسيوية،تأثرت الثقافة المحلية بشكل كبير بالاستعمار الإسباني والأمريكي، لذا تُعد اللغتين الإسبانية والإنجليزية هما الأكثر شيوعًا،كما تُعتبر المسيحية الكاثوليكية هي الديانة السائدة في الجزيرة.

بورتوريكو الجزيرة التي تحتضن الفن



تُعد بورتوريكو مركزًا للإبداع الفني بفضل توفر الكثير من المسارح والمراكز الثقافية، مثل مسرح تابيا في العاصمة، الذي يستقطب فنانين عالميين،تحتوي الجزيرة على مركز الفنون الجميلة الذي يقدم مجموعة متنوعة من الدورات في مجالات الفنون ويعتبر من أكبر المراكز الفنية في منطقة الكاريبي،تمتاز الجزيرة بموسيقى أوركسترا فريدة تُعزّز الهوية الفنية للجزيرة، كما تقام مهرجانات موسيقية سنوية تجتذب السياح من مختلف أنحاء العالم.

الجانب الاقتصادي لبورتوريكو



استفادت كبرى الشركات الأمريكية من الإعفاءات الضريبية المقدمة لسكان الجزيرة، لكن بعد إلغاء الحكومة الاتحادية لهذه الإعفاءات، انسحبت العديد من الشركات الأمريكية، مما ألحق الجزيرة بديون تقدر بنحو 70 مليار دولار أمريكي،دفعت هذه الأزمة الجزيرة إلى المطالبة بإعادة هيكلة ديونها.

تاريخ جزيرة بورتوريكو



الفترة الأصلية



كانت بورتوريكو مأهولة بالهنود الأرواك الأصليين قبل وصول كريستوفر كولومبوس في عام 1493 خلال رحلته الثانية إلى العالم الجديد.

الاستعمار الإسباني



بعد وصول كولومبوس، أصبحت بورتوريكو جزءًا من الإمبراطورية الإسبانية، مما كان له تأثير كبير على اللغة والثقافة والاقتصاد في الجزيرة.

الاستعمار الأمريكي



في نهاية حرب الأمريكيين الإسبانية عام 1898، تم نقل بورتوريكو إلى الولايات المتحدة كجزء من اتفاقية باريس، وتولت الولايات المتحدة إدارة الجزيرة، مما أدى إلى إدخال تغييرات سياسية واقتصادية متعددة.

التطوير السياسي



في عام 1917، حصل مواطنو بورتوريكو على الجنسية الأمريكية، ومنذ ذلك الحين شهدت الجزيرة تطورات سياسية معقدة، مثل إقرار قانون العلاقات بين بورتوريكو والولايات المتحدة في عام 1952.

الهوية الثقافية



تتسم بورتوريكو بثقافة غنية تتأثر بالتأثيرات الأفريقية والإسبانية والتاينية، مع كون اللغة الإسبانية هي اللغة الرسمية، بينما تُستخدم الإنجليزية بشكل واسع.

الحركة الاستقلالية



شهدت بورتوريكو حركة استقلالية نشطة في العقود الأخيرة من القرن العشرين، حيث سعت بعض الجماعات إلى الانفصال عن الولايات المتحدة.

الوضع السياسي الحالي



حاليًا، تعتبر بورتوريكو منطقة ذاتية الحكم تابعة للولايات المتحدة، ويستمر النقاش حول مستقبل الجزيرة بين مؤيد ومعارض.

الدين في جزيرة بورتوريكو



المسيحية



تُعتبر المسيحية الديانة الرئيسية في الجزيرة، حيث يتبع معظم السكان المسيحية الكاثوليكية الرومانية، بالإضافة إلى وجود كنائس بروتستانتية مثل الإنجيليين والبابتيست والميثوديين واللوثريين.

الأديان غير المسيحية



توجد بعض الأديان غير المسيحية مثل اليهودية والهندوسية والبوذية، ما يعكس التنوع الديني في الجزيرة.

الديانات التقليدية والعرقية



لا تزال بورتوريكو تحتفظ ببعض الديانات التقليدية والعرقية التي تعود إلى ثقافة الهنود الأرواك وتأثير الثقافات الأفريقية.

سكان جزيرة بورتوريكو



تَقدّر أعداد سكان جزيرة بورتوريكو بحوالي 3.3 مليون نسمة، وفقًا لإحصائيات عام 2025،يمثل السكان البورتوريكيون تنوعًا ملحوظًا من الأصول العرقية والثقافية، حيث تشمل العرقية البيضاء والأفريقية ودمج بين العرقين.

عملة جزيرة بورتوريكو



عملة جزيرة بورتوريكو هي الدولار الأمريكي (USD)، حيث تعتبر الجزيرة إقليمًا تابعًا للولايات المتحدة الأمريكية.

المناخ في جزيرة بورتوريكو



تتميز بورتوريكو بمناخ استوائي معتدل، مع فصول صيفية حارة ورطبة وشتاء معتدل وجاف.

لغة جزيرة بورتوريكو



اللغة الرسمية والأكثر شيوعًا في بورتوريكو هي الإسبانية، لكن تُدرَّس الإنجليزية وتستخدم على نطاق واسع.

التعليم في جزيرة بورتوريكو



يتشابه نظام التعليم في بورتوريكو مع النظام الأمريكي، حيث يبدأ التعليم الإلزامي في سن 5 سنوات ويستمر حتى سن 18 عامًا،تشمل اللغتين الإسبانية والإنجليزية كعنصرين رئيسيين في العملية التعليمية.

السياحة في جزيرة بورتوريكو



تجمع جزيرة بورتوريكو بين الجمال الطبيعي والثقافة الغنية والتاريخ العريق،تشمل المعالم السياحية الشهيرة كازا باتيو، قلعة مورو، قلعة سان كريستوبال، متحف إل يونكو، غابة إل يونكو الوطنية، كهوف كاميو ريو، وجزيرة كوليبرا.

المعالم السياحية في جزيرة بورتوريكو



كازا باتيو



حي تاريخي ساحر يقع في العاصمة سان خوان.

قلعة مورو



تُعتبر واحدة من أكثر القلاع شهرة في بورتوريكو.

قلعة سان كريستوبال



قلعة ضخمة وتُعتبر أكبر قلعة بُنيت على الأراضي الأمريكية.

متحف إل يونكو



متحف يقدم فنيين ومناسبة الثقافة البورتوريكية.

غابة إل يونكو الوطنية



غابة استوائية مطيرة توفر فرصا لرحلات المشي والاستكشاف.

كهوف كاميو ريو



شبكة من الكهوف والممرات الطبيعية.

جزيرة كوليبرا



وجهة رائعة لممارسة رياضات الغوص والسباحة.

منتزه لوس موروس



منتزه كبير يضم بحيرات ومناطق خضراء.

رحلات الغوص



توفر بورتوريكو فرصًا ممتازة لممارسة رياضة الغوص.

جبل سيرا لا سوتا



جبل ينفرد بمناظر بانورامية رائعة تعكس جمال الجزيرة.

مدينة بونس



مدينة تضم العديد من المعالم التاريخية والثقافية المهمة.

شلال جواكيا



شلال ضخم يقع في غابات الأمازون.

منطقة رينكون



ملاذ مثالي لمحبي رياضة ركوب الأمواج والشواطئ الجميلة.

شواطئ جزيرة بورتوريكو



شاطئ لو كونكي



يُعتبر من أكثر الشواطئ شهرة في بورتوريكو.

شاطئ فلامنغو



يُعتبر من أجمل الشواطئ في العالم.

شاطئ فيجي



تجربة فريدة في جزيرة فييكيس.

شاطئ كوندادو



مكان شهير لممارسة الأنشطة المائية.

شاطئ تورتوغيرو



وجهة مثالية لمشاهدة انتقال السلاحف.

شاطئ دورادو



يقدم مناطق للسباحة ومنتجعات فاخرة.

شاطئ كابالا



يُعرف بأمواجه الرائعة.

شاطئ غيلاس



أماكن رائعة للسباحة واستكشاف البيئة البحرية.

شاطئ إلكون



يوفر شواطئ رملية جميلة.

شاطئ شيكيتو



وجهة ممتازة لممارسة الغوص.