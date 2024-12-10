نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أين يقع برج العرب في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

يُعتبر برج العرب من أبرز الإنجازات المعمارية التي يُمكن اعتبارها رمزًا للتراث المعماري الحديث،تم تصميم البرج ليشبه الشراع الكبير، وهو يبرز كفئةٍ جديدة من التصاميم الفندقية الفاخرة،يقع البرج على جزيرة صناعية في الخليج العربي، ويعدّ من أبرز معالم الإمارات العربية المتحدة،يمثل برج العرب بداية حقبة جديدة من التطور العمراني في القرن الحادي والعشرين ويُعتبر مشروعًا استثماريًا من الطراز الأول.

تاريخ برج العرب منذ إنشائه



تبدأ قصة برج العرب في عام 1993 عندما تحدى المهندس توم رايت نفسه بتصميم هذا الصرح المعماري الفريد أثناء عمله في شركة “أتكنز”،انطلقت أعمال البناء في بداية عام 1994 بمشاركة 309 شركة مقاولات وتخدمها طواقم تضم حوالي 3000 عامل و250 مصممًا من مختلف أنحاء العالم،استغرقت عملية استصلاح المياه للجزيرة عامين كاملين في قلب الخليج العربي.

استُخدم في تشييد البرج كميات ضخمة من المواد المعدنية، وتم تصميم هيكله على شكل حرف “V” ليعكس تصميم الشراع،استغرقت المرحلة الإنشائية نحو ثلاث سنوات، حيث تم افتتاح البرج في عام 1999، وما لبث أن أصبح واحدًا من أكثر المعالم شهرةً في دبي وأحد أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم.

معلومات حول برج العرب



الهيكل والتصميم



يُعتبر برج العرب من أبرز مواقع التراث العالمي في دبي ويتميز بتصميمه المعماري الفريد وديكوره الفاخر،يتيح البرج للزوار الإقامة فيه حيث توفر الخدمات الفخمة تجربة مفردة، وتصل تكلفة الإقامة فيه إلى حوالي 1500 دولار لليلة الواحدة،يُعرف البرج أيضًا بلقب “الشراع العربي” بفضل تصميمه المعماري الذي يذكّر بشراع السفينة، وهو قائم على جزيرة صناعية تمتد بطول 280 مترًا، متصلًا بالبر الرئيسي عبر جسر مقوس خاص.

الارتفاع والأجنحة



يبلغ ارتفاع برج العرب حوالي 321 مترًا، مما يجعله ثالث أعلى برج فندقي على مستوى العالم،يضم البرج 28 جناحًا مختلفًا، بما في ذلك أجنحة بغرفتي نوم وأجنحة خاصة للنادي، بالإضافة إلى 142 جناحًا مخصصًا بغرفة واحدة، و18 جناحًا بانوراميًا و6 أجنحة دبلوماسية، فضلاً عن أجنحة ملكية وجناحين رئيسيين.

المطاعم



يحتوي برج العرب على تسعة مطاعم تُعتبر من بين الأسرع نمواً في مجال المأكولات الفاخرة، حيث تقدم خدمات متميزة وإطلالات ساحرة مما يجعلها وجهة مفضلة للزوار.

تصميم البرج حسب الظروف البيئية



أُخذت في الاعتبار العديد من العوامل البيئية عند تصميم برج العرب لضمان مستوى عالٍ من الراحة والتكيف مع مناخ الخليج العربي

زاوية بناء البرج تم تصميم البرج بزاوية خاصة لضمان انخفاض درجة الحرارة داخله حتى في فصل الصيف.

امتصاص أشعة الشمس يتمتع البرج بقدرة على امتصاص أشعة الشمس من الجهة الجنوبية، نظرًا للإشعاع المستمر فيها.

تصميم الباب الرئيسي صُمم الباب الرئيسي على شكل دائري ليتيح التحكم في حركة الهواء، مما يقلل من تأثير المدخنة عن طريق توازن الحرارة.

التحكم في الاهتزازات تم تصميم هيكل البرج للتقليل من الاهتزازات الناتجة عن ارتفاعه باستخدام دعامتين تزن كل منهما حوالي 2 طن لضمان استقرار الهيكل.

مقاومة الزلازل زُود الهيكل الخارجي للمبنى بمعدن خاص لتحمّل الزلازل والكوارث الطبيعية.

أجزاء البرج من الخارج



مطعم سكاي



يُعتبر مطعم سكاي أحد أخطر الهياكل التي بنيت في البرج، حيث يزن حوالي 350 طن ويقع على ارتفاع 200 متر عن سطح الأرض، وتم بناء المطعم باستخدام دعامتين وثمانية عارضات معلقة.

مهبط الطائرات



يتواجد مهبط الطائرات على ارتفاع 212 مترًا من سطح البحر، ويُستخدم لاستقبال الزوار القادمين بطائرات هليكوبتر، مما يتيح لهم الاستمتاع بإطلالة فريدة على المدينة.

الشراع



يتميز الشراع بلونه الفريد الذي يتغير ليلاً إلى ألوان الطيف، بينما يظهر في النهار بلون أبيض مشرق،تم استخدام مواد نادرة في تصميم الشراع، مما شكل تحديًا كبيرًا بالنسبة للمهندسين.

النافورة الإهليجية



تقع النافورة الإهليجية عند المدخل الرئيسي للبرج وتتميز بتصميمها الجذاب الذي يجذب انتباه الزوار،تحتوي النافورة على حوالي عشرين ألف لتر من الماء، وتقدم عروضًا مائية مدهشة.

أجزاء برج العرب الداخلية



ساهم برج العرب في تعزيز التقدم والازدهار الذي شهده المجتمع الإماراتي منذ إنشائه،تم تصميم الديكورات الداخلية من قبل المهندس خوان تشيو، مستخدمًا ألوانًا زاهية تُضفي إحساسًا بالقوة والتفاؤل،تشمل الأجزاء الداخلية للبرج ما يلي

أحواض السمك



يحتوي البرج على ثلاثة أحواض سمك، اثنان منهما في صالة الاستقبال الرئيسية والثالث في مطعم المحارة، وهي تضم أنواعًا متنوعة من السمك.

الأضواء



يضم البرج حوالي 28 ألف مصباح كهربائي، مما يُضفي لمسة سحرية على إضاءته.

الأتريوم



يُعتبر الأتريوم واحدًا من أعلى المناطق الداخلية في العالم، حيث يبلغ ارتفاعه حوالي 180 مترًا، ويحيط به أعمدة مطلية بالذهب وبجانبه نافورة راقصة بارتفاع 42 مترًا.

الشلال



تم تصميم الشلال بشكل تدريجي من الحجر ويحتوي على مصابيح مضيئة،يقع الشلال بالقرب من السلالم المتحركة التي تؤدي إلى مطعم صحن الدار.

فائدة برج العرب



يلعب برج العرب دورًا محوريًا في التطوير الذي شهدته الإمارات منذ تأسيسه،من بين الفوائد التي يساهم بها البرج

توفير فرص العمل يساهم البرج في توفير عدد كبير من الفرص الوظيفية للشباب.

السياحة يجذب البرج السياح لزيارة تصميمه الفريد.

زيادة الدخل الحكومي يهتم البرج بتعزيز نسبة الدخل الحكومي من خلال الضرائب المفروضة عليه.

ارتفاع أسعار السلع تؤدي الأسعار المرتفعة للسلع داخل البرج إلى زيادة العوائد الاقتصادية.

خدمات برج العرب



يوفر برج العرب مجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق الفاخرة، ومنها

الإقامة توفر البرج غرفًا وأجنحة فاخرة بإطلالات رائعة على البحر.

المطاعم يضم مجموعة من المطاعم الراقية التي تقدم مأكولات متنوعة.

خدمة الغرف تتيح طلب الطعام والمشروبات على مدار الساعة.

منتجع صحي وسبا يقدم مجموعة من العلاجات وعلاجات السبا.

حمامات السباحة يشمل حمام سباحة بإطلالات رائعة.

خدمة النقل يوفر خدمة نقل من وإلى المطار بالإضافة إلى خدمات ليموزين.

الفعاليات يُنظم فيه فعاليات خاصة مثل حفلات الزفاف والاحتفالات والاجتماعات.

خدمات الزفاف يُعد مكانًا شهيرًا لإقامة حفلات الزفاف الفاخرة.

الأنشطة الرياضية تشمل المرافق الرياضية وصالات اللياقة البدنية وملاعب التنس.

أسئلة شائعة حول موقع برج العرب



ما هو برج العرب



برج العرب هو فندق فخم وعلامة مميزة في دبي، معروفة بتصميمها الفريد وموقعها على جزيرة صناعية قبالة ساحل المدينة.

ما هي ارتفاعات برج العرب



يبلغ ارتفاع برج العرب حوالي 321 مترًا (1053 قدمًا)، مما يجعله واحدًا من أعلى الأبراج الفندقية في العالم.

كيف يمكن الوصول إلى برج العرب



يمكن الوصول إلى برج العرب بسهولة من خلال وسائل النقل المختلفة مثل سيارات الأجرة، خدمات الليموزين، أو الحافلات السياحية.

هل يمكن زيارة برج العرب دون الإقامة فيه



نعم، يمكن للزوار زيارة البرج دون الحاجة للإقامة فيه، والاستمتاع بالمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية الموجودة فيه.

هل هناك رسوم دخول لزيارة برج العرب



نعم، تُفرض رسوم دخول على بعض المناطق داخل البرج، مثل مطعم (أل مهار) وبعض الفعاليات، بينما يمكن الوصول إلى بعض الأماكن العامة مجانًا.

ما هي المطاعم الموجودة في برج العرب



يحتوي برج العرب على مجموعة من المطاعم الشهيرة مثل (أل مهار) و(أل بيروت) و(ساكي) و(باب الشمس) التي تقدم مأكولات عالمية وعربية.

هل يمكن تنظيم فعاليات خاصة في برج العرب



نعم، يُمكن تنظيم فعاليات خاصة مثل حفلات الزفاف والاحتفالات والاجتماعات، حيث يوفر الفندق مرافق متطورة لهذه الأنشطة.

ما هي أفضل الأوقات لزيارة برج العرب



يمكن زيارة البرج على مدار العام، لكن يُفضل القيام بذلك من نوفمبر إلى مارس حيث يكون الطقس أكثر اعتدالًا وجفافًا.