أين يوجد فيتامين ب ١٧ في الطعام

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مصادر فيتامين ب 17

مصادر فيتامين ب 17

فيتامين ب 17، المعروف أيضًا بالأميغدالين أو اللاتيريل، هو مركب عضوي تم اقتراحه في الماضي على أنه فيتامين، ولكن لم يتم التحقق من ذلك علميًا،لا يزال النقاش حول وجوده ومصادره قائمًا بين العلماء والباحثين،في هذا المقال، نستعرض المصادر التي يُعتقد أنها تحتوي على فيتامين ب 17 ونناقش علاقته ببعض الأطعمة.

المصادر المحتملة لفيتامين ب 17

فاكهة النوى تعتبر الفواكه ذات النوى الكبيرة مثل اللوز، والخوخ، والمشمش، والدراق، والبرقوق، والكرز مصادر محتملة لفيتامين ب 17،تحتوي هذه الفواكه على مركبات تُعرف بالأميغدالين، والتي تُعتبر المصدر الرئيسي لفيتامين ب 17،إلا أنه لا يوجد دليل علمي قوي يثبت أن الأميغدالين يعمل كفيتامين حقيقي في الجسم. الحبوب تشير بعض الدراسات إلى أن الحبوب مثل العدس والفاصوليا تحتوي على كميات من الأميغدالين،كوب من العدس أو الفاصوليا قد يساهم في توفير الأميغدالين، ولكن النسب تكون ضئيلة مقارنةً بالفواكه ذات النوى الكبيرة. المكسرات تعتبر المكسرات عمومًا منخفضة في الأميغدالين، باستثناء الكاجو الذي يحتوي على كميات صغيرة من هذه المركبات،ومع ذلك، لا يُعتبر الكاجو مصدرًا رئيسيًا لفيتامين ب 17، لكنه يحتوي على فوائد صحية أخرى مثل الكالسيوم والفسفور.

الجدل حول فيتامين ب 17

عدم التحقق من الفعالية كفيتامين لم يُعترف بفيتامين ب 17 كفيتامين حقيقي من قِبل الهيئات العلمية الرسمية مثل الأكاديمية الوطنية للعلوم أو منظمة الصحة العالمية، مما يجعل المعلومات حول فوائده الصحية محل نقاش،تشير الدراسات إلى أن الأميغدالين يمكن أن يتحلل إلى سيانيد الهيدروجين في الجسم، مما قد يكون ضاراً إذا تم تناوله بكميات كبيرة. أبحاث طبية ومخاوف صحية قد يتسبب الأميغدالين في أعراض سامة إذا تم تناوله بجرعات كبيرة،على الرغم من استخدامه في بعض العلاجات البديلة ضد السرطان في الماضي، إلا أنه لم تثبت فعاليته بشكل علمي وهناك مخاوف صحية كبيرة حول استخدامه.

فوائد المكسرات الأخرى

على الرغم من أن المكسرات مثل الكاجو تحتوي على كميات قليلة من الأميغدالين، إلا أنها تبقى غذاءً مفيداً بفضل

الكالسيوم الذي يساعد في دعم صحة العظام والأسنان. الفوسفور الذي يعزز من صحة العظام ويشارك في العديد من العمليات البيولوجية. مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها المكسرات وتساعد في مكافحة الالتهابات وتدعم الصحة العامة.

الأشكال الدوائية لفيتامين ب 17

الأشكال الدوائية لفيتامين ب 17

فيتامين ب 17، المعروف أيضًا بالأميغدالين، هو مادة غذائية موجودة بشكل طبيعي في بعض الأطعمة مثل بذور المشمش واللوز المر،في السياق الطبي، تم استخدام فيتامين ب 17 في أشكال دوائية متعددة لأغراض مختلفة، ويمكن أن يتواجد في الأشكال التالية

1،الحبوب (الـ Tablets)

تُعد الحبوب واحدة من أكثر الأشكال شيوعًا لفيتامين ب 17،يتم تناولها عن طريق الفم، وتوفر بديلاً مناسبًا للحقن أو الأشكال الأخرى،تتوفر الحبوب بتركيزات مختلفة ويمكن تناولها بجرعات محددة وفقًا لتوجيهات الطبيب.

الجرعة والتناول يُفضل تناولها مع الطعام أو بعده لتقليل أي آثار جانبية محتملة على المعدة.

الفوائد توفر جرعة ثابتة من فيتامين ب 17 وسهلة الاستخدام، مما يجعلها خيارًا مريحًا للعديد من الأشخاص.

2،الحقن (Injections)

الحقن هي طريقة أخرى لتناول فيتامين ب 17، التي يمكن أن تأتي في عدة أشكال

الحقن العضلية تُعطى عبر العضلات، مما يسمح للفيتامين بالانتقال إلى مجرى الدم بشكل أسرع،هذه الطريقة قد تُستخدم عند الحاجة إلى جرعات مكثفة.

الحقن الشرجية تُعطى عبر الشرج وتعتبر أقل شيوعًا، وقد تُستخدم في بعض الحالات الخاصة التي تتطلب امتصاصاً محلياً.

الحقن الوريدية تُعطى مباشرةً في الوريد وتوفر أسرع توصيل للفيتامين إلى مجرى الدم، وتُستخدم عادةً في الحالات الطارئة أو لتوفير جرعات عالية بسرعة.

3،الحقن اللاحقة (Follow-up Injections)

في بعض الأحيان، يبدأ العلاج بحقن فيتامين ب 17 ثم يتم الانتقال إلى الحبوب بعد فترة

الجرعات المتتابعة يمكن أن يتلقى المريض الحقن على مدار فترة زمنية محددة، وبعد ذلك يُستبدَل الحقن بحبوب لضمان استمرارية العلاج.

الفوائد هذا النهج يمكن أن يساعد في تعديل الجرعة بشكل مرن وتوفير الراحة للمريض.

4،الأشكال الأخرى

قد يتوفر فيتامين ب 17 أيضًا في أشكال أخرى مثل

المساحيق التي يمكن خلطها مع السوائل.

الكبسولات التي توفر بديلاً للحبوب في بعض الأحيان.

ملاحظات هامة

ملاحظات هامة

الفعالية والأمان رغم استخدام فيتامين ب 17 في بعض العلاجات، فإن فعاليته وسلامته لم تثبت بشكل كافٍ علميًا،العديد من الجهات الصحية لا تعترف بفوائده العلاجية وتوصي بالحذر.

الآثار الجانبية يمكن أن تحدث بعض الآثار الجانبية لاستخدام فيتامين ب 17، خاصةً عند استخدامه بكميات كبيرة، تشمل الغثيان والصداع وأحيانًا التسمم.

الاستشارة الطبية من الضروري استشارة الطبيب قبل البدء في استخدام فيتامين ب 17 بأي شكل دوائي،يمكن للطبيب تقديم التوجيهات المناسبة بناءً على الحالة الصحية الفردية.

الأعراض الجانبية لدى فيتامين ب 17

الأعراض الجانبية لدى فيتامين ب 17

فيتامين ب 17، المعروف أيضًا بالأميغدالين أو اللاتيريل، هو مركب عضوي كان موضوعًا للكثير من النقاش، خاصة فيما يتعلق باستخدامه كعلاج للسرطان،بينما يُروج البعض لخصائصه العلاجية، تظهر الأبحاث أن استخدامه قد يسبب عددًا من الأعراض الجانبية الخطيرة، ويكون له تأثيرات سلبية على الصحة.

الأعراض الجانبية لفيتامين ب 17

لا يُعتبر فيتامين ب 17 فيتامينًا حقيقيًا بمفهوم الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم، بل هو مركب يحتوي على السيانيد، مما يجعله مادة مثيرة للجدل،استخدامه يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الأعراض الجانبية الخطيرة، والتي قد تشابه أعراض التسمم

الصداع يُعد الصداع أحد الأعراض الجانبية الشائعة لفيتامين ب 17، حيث يشير إلى تأثيرات سامة محتملة على الجهاز العصبي. تورم الجلد يمكن أن يتسبب فيتامين ب 17 في تورم الجلد نتيجة لنقص الأكسجين في الأنسجة. تلف الكبد من الممكن أن يؤدي استخدام فيتامين ب 17 إلى تلف الكبد، حيث يتعرض لضغط شديد نتيجة تحطيم السيانيد. الحمى والإعياء قد يتسبب في ظهور حمى وإعياء عام في الجسم مما يجعل الشخص يشعر بالتعب الشديد. الغيبوبة في حالات الاستخدام المفرط وبجرعات عالية، قد يتعرض الشخص إلى غيبوبة طويلة الأمد بسبب تأثيرات السمية. الوفاة تقارير تفيد بأن تناول جرعات كبيرة جداً من فيتامين ب 17 يمكن أن يكون مميتًا بسبب السموم الناتجة عن السيانيد.

علاقة فيتامين ب 17 بعلاج السرطان

في أواخر القرن العشرين، كان هناك اهتمام متزايد باستخدام فيتامين ب 17 كعلاج محتمل للسرطان،ومع ذلك، فشلت الدراسات في إثبات فعالية هذا المركب كعلاج فعال

التجارب المبكرة في الستينيات، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تجربة فيتامين ب 17 كعلاج للسرطان،ومع ذلك، كانت النتائج غير مشجعة. إضافات ومعالجات مصاحبة تمت محاولة تحسين النتائج بإضافة إنزيمات ومضادات سرطانية إلى فيتامين ب 17، لكن هذه المحاولات لم تحقق نتائج مرضية. الدراسات والأبحاث تم اختبار فيتامين ب 17 على أكثر من 170 ألف مريض، مع نتائج غير مرضية تدعم فعاليته. القرار التنظيمي بسبب فشل التجارب والأدلة على الأضرار المحتملة، حظرت الولايات المتحدة الأمريكية استخدامه ومنعت استيراده.

بعض التحذيرات الخاصة بفيتامين ب 17

بعض التحذيرات الخاصة بفيتامين ب 17

فيتامين ب 17، المعروف أيضاً باسم أميغدالين أو لايتريل، هو مادة توجد في بعض الأطعمة وتثير جدلاً كبيراً في المجتمع الطبي والعلمي،من الضروري فهم الحقائق العلمية المرتبطة به، حيث يتوجب مراعاة التحذيرات التالية

1،الادعاءات غير المثبتة علمياً

العديد من المواقع تروج لفيتامين ب 17 كعلاج للسرطان، لكن افتقار هذه الادعاءات إلى الأسس العلمية يجعلها مشكوك فيها.

2،عدم وجود إثباتات طبية

بشكل عام، لا توجد دراسات موثوقة تثبت فعالية فيتامين ب 17 في علاج السرطان، مما يؤكد ضرورة الحذر.

3،الآثار الجانبية المحتملة

استخدام فيتامين ب 17 قد ينجم عنه مخاطر صحية بسبب محتواه من السيانيد، مما قد يسبب تسممًا خطيرًا.

4،التفاعل مع الأدوية الأخرى

فيتامين ب 17 قد يتفاعل مع بعض الأدوية، مما يستدعي استشارة الطبيب قبل الاستخدام.

5،التحذير من العلاجات البديلة

بسبب المخاوف من فعالية وسلامة فيتامين ب 17، يُنصح بعدم استخدامه كعلاج بديل دون استشارة طبيب مختص.

6،أهمية الاستشارة الطبية

يجب استشارة الطبيب أو الأخصائي الطبي قبل بدء أي مكمل غذائي، حيث يمكنهم تقديم المشورة بشأن الفوائد والمخاطر المحتملة.