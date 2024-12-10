أين تقع مدينة نيوم

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هند السوليه - الرياض - محتويات

مقدمة



مدينة نيوم، المعروفة أيضًا باسم “مدينة المستقبل الجديد”، تُعتبر واحدة من أكبر المشاريع التنموية في العالم، وتقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية،يمتد هذا المشروع الطموح ليشمل حدود جمهورية مصر العربية والدولة الأردنية الهاشمية،يتناول هذا المقال تفاصيل المشروع الضخم، بدءًا من موقعه الجغرافي وصولًا إلى أهدافه وعمليات تطويره المستمرة.

موقع مدينة نيوم



تتموقع مدينة نيوم في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في منطقة تبوك،يمتد المشروع ليشمل الحدود مع جمهورية مصر والأردن، مما يجعله نقطة وصل مهمة بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا،يتيح الموقع الجغرافي لنيوم إمكانية وصول 70٪ من سكان العالم في غضون 8 ساعات فقط، مما يُعزز من أهميته التجارية.

سبب تسمية نيوم بهذا الاسم



تعود تسميتها “نيوم” إلى كلمة مركبة تتكون من جزئين

الجزء الأول “Neo” والذي يعني “جديد” في اللغة الإغريقية.

الجزء الثاني حرف “M” الذي يرمز إلى “مستقبل” في اللغة العربية.

وبالتالي، تعني “نيوم” المستقبل الجديد،كما يُشار إليها أيضًا بالاسم العامي “نويسا” كاختصار لـ “North West Saudi Arabia”، مما يعكس موقع المدينة في شمال غرب المملكة.

مميزات الموقع الجغرافي لمدينة نيوم



تتميز مدينة نيوم بموقعها الاستثنائي الذي يمنحها العديد من الميزات الجغرافية والبيئية، ومنها

الشواطئ تمتلك المدينة شواطئ تمتد على 450 كيلومتر مربع على سواحل البحر الأحمر، مما يُمثل 10٪ من حركة التجارة الدولية.

الجبال تحتضن نيوم جبالًا مرتفعة تطل على البحر الأحمر ومنطقة خليج العقبة، والتي تُغطى بالثلوج في بعض فترات السنة.

المناظر الطبيعية تتمتع المدينة بمناظر طبيعية خلابة وجمال إضاءة المساء، مما يُعطيها جوًا ساحرًا.

مناخ مدينة نيوم



يتميز مناخ مدينة نيوم باعتداله مقارنة بباقي مدن الخليج، حيث تنخفض درجة حرارته بحوالي 10 درجات مئوية عن المناطق المجاورة،يُعزى هذا الاعتدال إلى موقعها الجغرافي على شواطئ البحر الأحمر، مما يوفر مناخًا لطيفًا على مدار السنة.

معلومات حول خليج نيوم



يُعتبر خليج نيوم أول مناطق المشروع التي بدأ العمل عليها، حيث انتهت المرحلة الأولى من تطويره في عام 2025،يرتكز تطوير الخليج على أربع ركائز رئيسية

توفير معيشة راقية. تطوير السياحة. الابتكار. دعم مراكز الإبداع.

مشروع نيوم رؤية وتطوير



انطلقت فكرة مشروع نيوم في نهاية عام 2017 بتوجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان،تم إطلاق المشروع رسميًا في 24 أكتوبر 2017 خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في مدينة الرياض،تم تخصيص ميزانية ضخمة قدرها 500 مليار دولار للمشروع، بتمويل من صندوق الاستثمار العام السعودي، بالإضافة إلى دعم المستثمرين العالميين والمحليين.

مراحل ومساحة مشروع نيوم



تبلغ مساحة مشروع نيوم حوالي 26,500 كيلومتر مربع، وهي مساحة تزيد عن مدينة نيويورك الأمريكية بـ 33 مرة،يقع المشروع في منطقة تبوك على ساحل البحر الأحمر، ويشمل أجزاء من مصر والأردن،ومن المتوقع أن يستمر تطوير المشروع حتى عام 2050، على مراحل مختلفة.

ميزانية مشروع نيوم



بدأ المشروع بميزانية قدرها 500 مليار دولار أمريكي، يتم تمويله من خلال صندوق الاستثمار السعودي والمستثمرين المحليين والدوليين،يتوقع أن يجذب المشروع استثمارات أجنبية ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات.

الطاقة في مدينة نيوم



أحد أبرز ميزات مشروع نيوم هو اعتماده على الطاقة المتجددة بنسبة 100٪، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية،تسعى المدينة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 0٪، وتعزيز استخدام الوسائل الكهربائية،كما تُهدف نيوم إلى أن تصبح رائدة في إنتاج غاز الهيدروجين.

الهيكل التنظيمي والقانوني لمدينة نيوم



ستعمل مدينة نيوم بنظام قانوني خاص بها، منفصل عن بقية قوانين المملكة،سيتم تشكيل هيئة قضائية مستقلة لحل النزاعات، مع تطبيق أفضل معايير المعيشة وتوفير فرص العمل في مجالات الصحة، التغذية، التعليم والترفيه.

المشاريع الرئيسية في مدينة نيوم



تشمل مشاريع نيوم مجموعة متنوعة من القطاعات، مثل

الطاقة والمياه تعتمد المدينة على الطاقة المتجددة، وتخطط لتحلية مياه البحر للاستخدام في الشرب والزراعة.

النقل سيتم تطوير شبكات نقل برية وبحرية وجوية متقدمة.

التقنية الحيوية تشمل الأبحاث الحيوية وتكنولوجيا النانو والهندسة الجينية.

التصنيع المتطور يشمل الطباعة الثلاثية الأبعاد وصناعة الروبوتات والمركبات الذكية.

السياحة تعتمد على المناظر الطبيعية والمناخ المعتدل لجذب السياح.

الصحة تقديم رعاية طبية متقدمة وابتكارات في العلاج.

التعليم إنشاء مدارس وجامعات تُعزز من تطوير الابتكار والإبداع.

المعيشة تحسين مستوى المعيشة وضمان بيئة آمنة ومستدامة للسكان.

الفوائد والسلبيات لمشروع نيوم



الفوائد



توفير فرص عمل سيوفر المشروع فرص عمل متنوعة للسكان المحليين والوافدين.

تنشيط الاقتصاد يعزز المشروع النمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.

التكنولوجيا والابتكار يعتمد المشروع على التقنيات الحديثة ويشجع على الابتكار.

السلبيات



تأثيرات سياسية واستراتيجية قد يؤثر المشروع على الهيكل السياسي والاستراتيجي للمنطقة.

تكلفة ضخمة تكلفة المشروع الكبيرة قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.

أسئلة شائعة حول مدينة نيوم



ما هي نيوم



نيوم هي مدينة ومنطقة اقتصادية مخطط لها في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وهي جزء من رؤية المملكة 2030.

أين تقع مدينة نيوم



تقع نيوم في شمال غرب المملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر، بالقرب من الحدود مع الأردن ومصر.

ما هو حجم منطقة نيوم



المشروع مُخطط ليشمل منطقة بمساحة تقريبية تزيد عن 26,500 كم².

لماذا تم اختيار هذا الموقع لنيوم



تم اختيار الموقع نظرًا لموقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر الذي يربط بين ثلاث قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتوافره بالقرب من الحدود مع دول مثل مصر والأردن.

ما هي أبرز مميزات موقع نيوم



يتمتع الموقع بطقس معتدل نسبيًا طوال العام، ووجود 450 كيلومتر من السواحل على البحر الأحمر، إلى جانب قربه من الموانئ العالمية وإمكانيته للوصول إلى الأسواق العالمية.

كيف يمكن الوصول إلى نيوم



حاليًا، يجري العمل على تطوير مطارات وبُنى تحتية للطرق لتسهيل الوصول إلى نيوم.