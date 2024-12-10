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هند السوليه - الرياض - محتويات

إرشادات بعد عملية قسطرة القلب



تعد عملية قسطرة القلب إجراءً طبيًا هامًا يتطلب من المريض اتباع مجموعة من الإرشادات لضمان سلامته وتعزيز فرص نجاح العملية،تعتمد هذه الإرشادات على نوع القسطرة التي تم إجراؤها، مثل القسطرة الفخذية أو القسطرة من الشريان الكعبري،تهدف هذه التوجيهات إلى تقليل مخاطر المضاعفات مثل النزيف أو تجمعات دموية، كما تساعد في تسريع عملية الشفاء.

القسطرة الفخذية القلبية



عند إجراء عملية قسطرة القلب عبر الشريان الفخذي، يتعين على المريض اتباع تعليمات محددة تتعلق بالنشاط البدني خلال الأيام الأولى بعد العملية

تجنب إرهاق عضلات المعدة ينبغي تجنب أي نشاط قد يؤدي إلى ضغط على منطقة البطن والأمعاء لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أيام بعد العملية، وذلك لتفادي النزيف في موقع القسطرة. عدم رفع الأشياء الثقيلة يجب الامتناع عن رفع أي أشياء ثقيلة لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام عقب العملية بغرض تجنب الإرهاق المفرط للمنطقة المعالجة. تجنب النشاط البدني القوي يُنصح بتجنب الأنشطة البدنية المجهدة، بما في ذلك الأنشطة الجنسية، لمدة 5 أيام بعد العملية. عدم الاستحمام لمدة 48 ساعة يُفضل عدم الاستحمام خلال اليومين الأولين بعد العملية لضمان جفاف منطقة الجرح وتفادي العدوى أو التلوث. تجنب صعود السلالم إلا عند الضرورة في حال كان من الضروري صعود السلالم، يجب القيام بذلك بحذر وببطء لتقليل الضغوط الإضافية على الجسم.

القسطرة القلبية من الشريان الكعبري



في حالة إجراء القسطرة عبر الشريان الكعبري (الرسغي)، يتم تقديم إرشادات خاصة تتعلق بالنشاط البدني المرتبط باليد والمعصم

تجنب الأنشطة الرياضية ينبغي الامتناع عن ممارسة أي أنشطة رياضية تتطلب استخدام اليد مثل الجري ولعب التنس والبولينغ لمدة 48 ساعة. عدم رفع الأشياء الثقيلة يجب عدم رفع أي أشياء يتجاوز وزنها 5 كيلوغرامات خلال الأيام الأولى بعد العملية. زيادة النشاط تدريجيًا يمكن للمريض زيادة مستوى النشاط البدني تدريجيًا، على أن يصل إلى المستوى الطبيعي خلال أسبوعين من إجراء العملية.

إرشادات عامة بعد عملية قسطرة القلب



بغض النظر عن نوع القسطرة، هناك إرشادات عامة يجب اتباعها للحفاظ على سلامة المريض وضمان الشفاء السريع

العناية بمنطقة القسطرة ينبغي الحفاظ على نظافة منطقة الجرح بعد إزالة الضمادة، وذلك بغسلها بلطف باستخدام الماء والصابون بشكل يومي. تغيير الضمادات بانتظام بعد إزالة الضمادة القديمة، يتوجب تغطية المنطقة بضمادة جديدة، ويفضل أن تكون من نوع ذو جودة عالية لحماية الجرح. تجنب استخدام الكريمات أو مستحضرات التجميل يجب الامتناع عن وضع أي منتجات تجميلية أو كريمات على منطقة القسطرة لمنع تهيج الجلد أو العدوى. ارتداء الملابس المناسبة يُوصى بارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة مصنوعة من القطن لتفادي احتكاك الملابس بالجرح. الامتناع عن الاستحمام في الجاكوزي يُفضل تجنب استخدام الجاكوزي أو الاستحمام فيه لفترات طويلة لمدة أسبوع بعد العملية.

متى يجب استشارة الطبيب



إذا ظهرت أي أعراض غير طبيعية عقب عملية القسطرة، ينبغي استشارة الطبيب فورًا،من بين الحالات التي تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلاً

حدوث نزيف مفاجئ إذا لاحظ المريض نزيفًا مفاجئًا في موقع القسطرة، ينبغي الضغط على المنطقة لمدة عشر دقائق متواصلة،إذا استمر النزيف، يجب الاتصال بالطبيب أو خدمة الطوارئ على الفور. تورم في منطقة العملية يعد حدوث تورم مؤشرًا على تجمع دموي أو عدوى، ويجب استشارة الطبيب على الفور. تغير لون الذراع أو الساق في حالة القسطرة من الشريان الكعبري، يتعين على المريض ة الطبيب إذا لاحظ تغيرًا في لون الذراع أو شعورًا بالبرودة في الطرف المعني. ارتفاع درجة الحرارة إذا كان هناك ارتفاع في درجة الحرارة مع احمرار وتورم في منطقة القسطرة، يُنصح بالتواصل مع الطبيب فورًا.

الآثار الجانبية بعد عملية قسطرة القلب



بعد إجراء عملية قسطرة القلب، يمكن أن تظهر بعض الآثار الجانبية التي تتراوح بين البسيطة والخطيرة، ومن أهم هذه الآثار

تجمع دموي



يعتبر التجمع الدموي من أكثر الآثار الجانبية شيوعًا بعد القسطرة القلبية، وغالبًا ما يظهر في المنطقة العلوية للفخذ،يحتاج التجمع الدموي عادةً من 3 إلى 9 أيام للتحلل، وقد يستمر تأثيره على العصب الخاص بالفخذ لأسابيع أو أشهر،في حالات نادرة، يمكن أن يمتد التجمع الدموي إلى منطقة الظهر مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، وفي هذه الحالة، يُنصح بالاستلقاء التام، وقد يستلزم الأمر نقل الدم إذا لزم.

توصيلة شريانية وريدية



يحدث هذا النوع من الآثار الجانبية نتيجة حدوث نزيف في موضع القسطرة، وقد يستدعي تدخلًا جراحيًا في بعض الحالات،يمكن أن يتضخم النزيف إذا لم يتم معالجته بسرعة، مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

تمدد الأوعية الدموية الكاذب



يمثل تمدد الأوعية الدموية الكاذب الحالة الناتجة عن اتصال التجمع الدموي بتجويف الشريان، وعادةً ما يظهر في منطقة إدخال القسطرة،يمكن معالجة هذا التمدد في معظم الحالات، ولكنه يحتاج إلى مراقبة دقيقة.

اضطراب في ضربات القلب



تُعتبر اضطرابات ضربات القلب من الآثار الجانبية الشائعة بعد عملية القسطرة، وأشهرها الانقباضات البطينية السابقة لأوانها، التي تحدث نتيجة إدخال الأنبوب القسطري من البطين الأيمن أو الأيسر،عادةً، لا يتطلب هذا الاضطراب علاجًا ولا يستدعي القلق.

ثقب في القلب أو الأوعية الدموية



في حالات نادرة جدًا، قد يحدث ثقب في القلب أو الأوعية الدموية الكبرى خلال عملية القسطرة، لا سيما لدى المرضى الذين يعانون من حالات طبية أخرى خطيرة.

رد فعل تحسسي



يمكن أن يتعرض بعض المرضى لرد فعل تحسسي نتيجة للمخدر الموضعي أو المواد الملونة المستخدمة خلال العملية، وفي بعض الحالات، قد يكون السبب هو دواء الهيبارين المستخدم لمنع تكون الجلطات.

الفشل الكلوي الحاد



يُعتبر الفشل الكلوي الحاد من أخطر الآثار الجانبية التي قد تحدث بعد عملية قسطرة القلب، وهو يتسبب نتيجة لعوامل عدة، منها

انسداد شرايين الكلى.

عدم تناول كمية كافية من السوائل قبل وأثناء العملية.

تخثر شرياني



قد يحدث تخثر في الشريان بعد العملية، لا سيما في حالة استخدام الشريان الكعبري،تتراوح نسبة حدوث التخثر بين 5 إلى 19%، وفي معظم الحالات، يتم تعويض الشريان المتخثر عبر شريان آخر، لذا فإن التخثر في أغلب الأحيان لا يكون خطيرًا ولا يستدعي علاجًا.

النصائح العامة لتحسين فترة النقاهة

