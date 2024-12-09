وزير الخارجية الكويتى يشارك في «منتدى الدوحة» المخصص لبحث مستقبل الشرق الأوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:35 صباحاً - شارك وزير الخارجية عبدالله اليحيا، في منتدى الدوحة 2024، الذي انطلقت أعماله أول من أمس، برعاية وحضور أمير دولة قطر الشقيقة سمو الشيخ تميم بن حمد، تحت شعار (حتمية الابتكار)، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية وكبار المسؤولين، وكوكبة من الأكاديميين وصناع السياسات والبرلمانيين والمفكرين ورجال الأعمال والإعلام، وممثلي منظمات إقليمية ودولية ومنظمات المجتمع المدني.

وذكرت «الخارجية» في بيان، أن المنتدى تناول العديد من المواضيع السياسية والأمنية، أبرزها التحديات الإقليمية والدولية، وسبل توفير حلول مبتكرة لمواجهة تداعياتها، وأطر التخفيف من حدة التوترات التي تشهدها المنطقة، وسبل توفير آليات ومبادرات جديدة للسلام الإقليمي، ومستقبل الشرق الأوسط، ودعم الابتكار في سبيل تحقيق السلام والتنمية المستدامة حول العالم.