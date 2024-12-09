نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في كوينكا؛ تعرف معنا على أفضل المعالم السياحية والمطاعم والفنادق بها في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات نبذة عن مدينة كوينكا

الموقع والحجم تعتبر كوينكا ثالث أكبر مدينة في الإكوادور، وتمثل المركز الاقتصادي لجنوب منطقة السِّيِرا.

تعتبر كوينكا ثالث أكبر مدينة في الإكوادور، وتمثل المركز الاقتصادي لجنوب منطقة السِّيِرا. تراث عالمي تم تصنيف كوينكا كموقع تراث عالمي من قِبَل منظمة اليونسكو، نظرًا لما تحتويه من آثار تاريخية قديمة.

تم تصنيف كوينكا كموقع تراث عالمي من قِبَل منظمة اليونسكو، نظرًا لما تحتويه من آثار تاريخية قديمة. المعالم السياحية مركز المدينة التاريخي يضم مجموعة متنوعة من عوامل تنشيط السياحة. الكاتدرائية القديمة تُعد من أبرز المعالم السياحية في المدينة. ساعة البرج الشهيرة تُعتبر نقطة جذب سياحي مهمة. متحف الفن الديني يضيف لمسة ثقافية وتاريخية للمدينة.

أبرز معالم السياحة في كوينكا

كاتدرائية إل ساجراريو (كاتدرائية كوينكا القديمة)

أهمية الكاتدرائية تعد واحدة من العناصر الأساسية التي تساهم في تعزيز السياحة في كوينكا.

تعد واحدة من العناصر الأساسية التي تساهم في تعزيز السياحة في كوينكا. تاريخها أصبحت الكاتدرائية القديمة غير كافية لتلبية احتياجات المجتمع، مما أدى إلى بناء كاتدرائية جديدة وتحويل الكاتدرائية القديمة إلى متحف.

أصبحت الكاتدرائية القديمة غير كافية لتلبية احتياجات المجتمع، مما أدى إلى بناء كاتدرائية جديدة وتحويل الكاتدرائية القديمة إلى متحف. الهندسة المعمارية يتميز الشكل الخارجي للهندسة المعمارية الانتقائية والمُعاد تشكيلها.

يتميز الشكل الخارجي للهندسة المعمارية الانتقائية والمُعاد تشكيلها. الفعاليات تستضيف الكاتدرائية حفلات موسيقية مجانية بشكل متكرر. الكاتدرائية الجديدة

شعبيتها تُعتبر واحدة من أكثر المعالم زيارة في كوينكا وتجسد عظمة المدينة.

تُعتبر واحدة من أكثر المعالم زيارة في كوينكا وتجسد عظمة المدينة. معالمها تُميز بتواجد ثلاث قباب بيضاء وزرقاء، يمكن رؤيتها من الجبال المحيطة، مما يجعلها واحدة من أكبر الكاتدرائيات في أمريكا اللاتينية والإكوادور. المنازل المعلقة

سبب البناء بسبب الزيادة السكانية والتضاريس التي منعت المدينة من الانتشار الأفقي، لجأ سكان كوينكا لتوسيع المساحة عمودياً.

بسبب الزيادة السكانية والتضاريس التي منعت المدينة من الانتشار الأفقي، لجأ سكان كوينكا لتوسيع المساحة عمودياً. مظهرها تتميز بشرفات خشبية كبيرة تطل على المدينة التاريخية والريف.

تتميز بشرفات خشبية كبيرة تطل على المدينة التاريخية والريف. حالتها الحالية لا تزال ثلاثة منازل سليمة، تم تحويل أحدها إلى متحف كوينكا الإسباني للفنون التجريدية. متحف الفن التجريدي

أهمية المتحف يُعتبر واحداً من أبرز معالم السياحة في كوينكا، حيث يضم مجموعة فريدة من اللوحات والإبداعات المجردة، بالإضافة إلى أعمال فنية ومنحوتات لأشهر الفنانين الإسبان.

يُعتبر واحداً من أبرز معالم السياحة في كوينكا، حيث يضم مجموعة فريدة من اللوحات والإبداعات المجردة، بالإضافة إلى أعمال فنية ومنحوتات لأشهر الفنانين الإسبان. الأقسام يضم المتحف ثلاثة أقسام الآثار الأحياء الفنون الجميلة

يضم المتحف ثلاثة أقسام ساحة بلازا مايور

موقعها تُعتبر واحدة من أهم معالم السياحة في كوينكا، حيث تضم العديد من المباني الأثرية العريقة مثل الكاتدرائية القديمة ومتحف الفن الديني وبرج الساعة. نهر توميبامبا

تاريخه يُعتبر أحد أقدم الأنهار التي تُجري عبر كوينكا.

يُعتبر أحد أقدم الأنهار التي تُجري عبر كوينكا. موقعه يمر عبر مدينة كوينكا، ويفصل بين المنطقتين التاريخية والحديثة في الجنوب.

يمر عبر مدينة كوينكا، ويفصل بين المنطقتين التاريخية والحديثة في الجنوب. الأنشطة يتميز بمسارات المشي ذات المناظر الخلابة على ضفته الشمالية، بالإضافة إلى العديد من الآثار الأصلية،تُوفر ضفاف النهر العشبية مساحة كبيرة للجلوس والاسترخاء أو التجول.

يتميز بمسارات المشي ذات المناظر الخلابة على ضفته الشمالية، بالإضافة إلى العديد من الآثار الأصلية،تُوفر ضفاف النهر العشبية مساحة كبيرة للجلوس والاسترخاء أو التجول. التجديدات تمت إعادة تجديد الأرصفة على الضفة الشمالية للنهر بالكامل في عام 2012، باستخدام أرضيات زخرفية وإضاءة محسنة. أشهر أنشطة السياحة في كوينكا

زيارة المدينة المسحورة

الجولة استمتع بجولة شاملة وسط الغابات الطبيعية المذهلة.

استمتع بجولة شاملة وسط الغابات الطبيعية المذهلة. التجربة اكتشف التأثيرات الجيولوجية على الأشكال الطبيعية وتنوع النباتات في هذا المنظر الفريد، بالإضافة إلى كيفية تكيفها مع البيئات المختلفة. عبور جسر سان بابلو

الجسر يتيح لك عبور نهر هويكار من الأعلى.

يتيح لك عبور نهر هويكار من الأعلى. الإطلالات يوفر مشاهدة مناظر رائعة على منازل كاساس كولجاداس في الجزء القديم من كوينكا.

يوفر مشاهدة مناظر رائعة على منازل كاساس كولجاداس في الجزء القديم من كوينكا. المناظر يقدم مناظر خلابة للريف الإسباني بفضل ارتفاع الجسر.

يقدم مناظر خلابة للريف الإسباني بفضل ارتفاع الجسر. التصوير فرصة مثالية لالتقاط صور رائعة من عدة أماكن مميزة على الجسر. زيارة متحف كوينكا ريميجيو كريسبو

المقتنيات يضم المتحف حوالي 8000 قطعة أثرية تُوثق العديد من الثقافات والخزف من حقبة ما قبل الإسبان.

يضم المتحف حوالي 8000 قطعة أثرية تُوثق العديد من الثقافات والخزف من حقبة ما قبل الإسبان. الفن يقدم المتحف مجموعة من اللوحات الاستعمارية والأعمال الفنية الدينية بشكل لوحات ومنحوتات.

يقدم المتحف مجموعة من اللوحات الاستعمارية والأعمال الفنية الدينية بشكل لوحات ومنحوتات. التجربة تأكد من أنك ستقضي وقتًا رائعًا بزيارة هذا المتحف.

تأكد من أنك ستقضي وقتًا رائعًا بزيارة هذا المتحف. ساعات الزيارة من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 830 صباحًا إلى 100 مساءً ومن 300 مساءً إلى 630 مساءً. رحلة إلى منتزه كاجاس الوطني

السحر الطبيعي تحتوي منطقة كاجاس على حوالي 235 بحيرة وأراضٍ عشبية رطبة محاطة بقمم مغطاة بالغيوم.

تحتوي منطقة كاجاس على حوالي 235 بحيرة وأراضٍ عشبية رطبة محاطة بقمم مغطاة بالغيوم. النشاطات تشمل التخييم، الاسترخاء في الأكواخ، المشي عبر الأراضي العشبية المرتفعة، وزيارة الغابات الجبلية العالية وغابات الكينوا.

تشمل التخييم، الاسترخاء في الأكواخ، المشي عبر الأراضي العشبية المرتفعة، وزيارة الغابات الجبلية العالية وغابات الكينوا. التجربة استمتع بجمال الطبيعة والتنوع البيئي في المنتزه. أفضل الفنادق عند السياحة في كوينكا

فندق Santa Monica

الموقع يقع في المركز التاريخي لمدينة كوينكا.

يقع في المركز التاريخي لمدينة كوينكا. الخدمات الغرف نظيفة والأسِرّة مريحة، الفندق مجهز بشكل كامل لجعل إقامتك أكثر راحة وإمتاعًا. فندق شيراتون

المرافق يحتوي على تراس مع إطلالات على الجبل، ويتيح للضيوف الاستمتاع بتناول وجبات في المطعم الملحق بالفندق.

يحتوي على تراس مع إطلالات على الجبل، ويتيح للضيوف الاستمتاع بتناول وجبات في المطعم الملحق بالفندق. الغرف تحتوي على حمام خاص يشمل لوازم استحمام مجانية ومجفف شعر. فندق Terra Sur Cuenca

الموقع يقع في قلب مدينة كوينكا الجميلة.

يقع في قلب مدينة كوينكا الجميلة. الخدمات هو المكان المثالي للتجمع مع الأصدقاء ومشاركة بعض الوجبات الخفيفة والمشروبات المنعشة، بالإضافة إلى الاسترخاء ومشاهدة المناظر الطبيعية. فندق ليونور دي أكويتنيا

القرب يبعد مسافة قصيرة عن الكاتدرائية ويقع بالقرب من معظم المعالم الرئيسية في المدينة.

يبعد مسافة قصيرة عن الكاتدرائية ويقع بالقرب من معظم المعالم الرئيسية في المدينة. الخدمات الغرف مريحة ومجهزة جيداً، ويقدم إفطارًا شهيًا يتضمن فواكه طازجة، أطباق ساخنة، قهوة جيدة، وعصائر فاكهة.

الغرف مريحة ومجهزة جيداً، ويقدم إفطارًا شهيًا يتضمن فواكه طازجة، أطباق ساخنة، قهوة جيدة، وعصائر فاكهة. الوصول قد يواجه بعض الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة صعوبة في التنقل؛ نظراً لأن الفندق يقع على تل شديد الانحدار. فندق Alizaque Lodge

التصميم الفندق مُصمم كبنايات شقق.

الفندق مُصمم كبنايات شقق. الموقع يقع بالقرب من قلعة كوينكا ويوفر إطلالات خلابة على المدينة.

يقع بالقرب من قلعة كوينكا ويوفر إطلالات خلابة على المدينة. الخدمات الشقق حديثة ومجهزة بالكامل، ونظيفة للغاية مع تصميم داخلي أنيق. أشهر الأسواق في كوينكا

تشتهر كوينكا بفنانيها النساجين وصانعي المجوهرات والخزافين ونحاتي الخشب وصانعي الأحذية، مما يجعلها وجهة مثالية لشراء الهدايا التذكارية والملابس والأحذية. سوق هوميرو أورتيغا

بنما هات فاكتوري

بلازا دي لاس أمريكا

ميركادو ارتيسانال

غواياكيل

لا كاسا دي لا ما كانا أشهر مطاعم السياحة في كوينكا

مطعم Villa Rosa

المأكولات يُقدم مزيجًا من المأكولات الإكوادورية والعالمية.

يُقدم مزيجًا من المأكولات الإكوادورية والعالمية. الأطباق اللحم البقري في صلصة الفطر، الأخطبوط، وأطباق المعكرونة.

اللحم البقري في صلصة الفطر، الأخطبوط، وأطباق المعكرونة. الأسعار تتراوح أسعار المقبلات بين 10-16 دولارًا، والقائمة السياحية 14.60 دولارًا. مطعم Paradise Indian

المأكولات متخصص في النكهة الهندية التقليدية بأسعار معقولة.

متخصص في النكهة الهندية التقليدية بأسعار معقولة. الأطباق شوربة الخضار بالكريمة والكاري.

شوربة الخضار بالكريمة والكاري. نصيحة لا يقبل بطاقات الائتمان، لذا يُنصح بحمل بعض النقود. مطعم Wunderbar Cafè

المأكولات يضم قائمة متنوعة من الأطباق مثل المعكرونة في صلصة البولونيز، الهامبرغر، والخبز الفرنسي المحشو بالدجاج أو شرائح اللحم أو الباذنجان.

يضم قائمة متنوعة من الأطباق مثل المعكرونة في صلصة البولونيز، الهامبرغر، والخبز الفرنسي المحشو بالدجاج أو شرائح اللحم أو الباذنجان. التجربة يمكن تناول الطعام في الحديقة للحصول على تجربة مميزة في جوٍ رائع. مطعم Raymipampa

المأكولات مثالي لتذوق الأطباق التقليدية في المنطقة بكميات وفيرة.

مثالي لتذوق الأطباق التقليدية في المنطقة بكميات وفيرة. القائمة متاحة باللغتين الإنجليزية والإسبانية. نصائح عند السياحة في كوينكا

التطعيمات يُستحسن الحصول على التطعيمات الروتينية اللازمة قبل السفر.

يُستحسن الحصول على التطعيمات الروتينية اللازمة قبل السفر. النقدية يُنصح بحمل بعض النقود حيث أن الصراف الآلي غير متوفر في المناطق الريفية أو النائية، وبعض المطاعم لا تقبل بطاقات الائتمان.

يُنصح بحمل بعض النقود حيث أن الصراف الآلي غير متوفر في المناطق الريفية أو النائية، وبعض المطاعم لا تقبل بطاقات الائتمان. التجوال احذر عند الصعود أو النزول، وكن حذرًا إذا كنت تعاني من الدوار لتفادي المرتفعات. تتميز مدينة كوينكا بكثرة الأماكن التاريخية العريقة، والمنتزهات، والأنهار التي تعكس سحر الطبيعة، مما يجعلها وجهة مثالية للاستمتاع بالطبيعة ومناخها الفريد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السياحة في كوينكا؛ تعرف معنا على أفضل المعالم السياحية والمطاعم والفنادق بها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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