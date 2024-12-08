نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في ميسيونس في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

نبذة عن مدينة ميسيونس



تُعتبر ميسيونس مقاطعة فريدة من نوعها تقع في شمال شرق الأرجنتين، حيث تحدها باراغواي من الشمال ونهر بارانا الذي يشكل حدوداً فاصلة بينهما،بينما يتواجد نهر أوروغواي على الحدود مع البرازيل،يُنصح المسافرون الراغبون في عبور الحدود بأن يكونوا على دراية بمتطلبات التأشيرة وإجراءات الدخول اللازمة لتجنب أي مشكلات قد تنتج عن نقص الوثائق أو تأخيرات غير متوقعة.

معالم السياحة في ميسيونس



أنشطة السياحة في ميسيونس



الأماكن الدينية



سانتا آنا (Santa Ana) تقع هذه الكنيسة في قرية صغيرة تحمل نفس الاسم.

تتميز الكنيسة بجمال طرازها المعماري الباروكي، حيث تم إنشاؤها في القرن الثامن عشر.

تحتضن سانتا آنا مهرجانًا سنويًا في 26 يوليو، والذي يشمل احتفالات دينية وثقافية مميزة. نيسترا سينورا دي لوريتو (Nuestra Señora de Loreto) تقع هذه الكنيسة في مدينة مونتري.

تعود للعصور الوسطى وتعتبر واحدة من المعالم الدينية البارزة في ميسيونس.

تتميز بتصميمها الداخلي الذي يُعبر عن التراث الثقافي والديني للمنطقة. سانتا ماريا لا مايور (Santa María la Mayor) تُعد واحدة من أقدم الكنائس في ميسيونس.

تم إنشاؤها في القرن السابع عشر، وتبرز بوضوح الطراز المعماري الباروكي.

توفر تجربة دينية وتاريخية مميزة للزوار.

المزيد من الأنشطة السياحية



العبور إلى البرازيل احرص على زيارة الجانب البرازيلي من شلالات إغوازو، حيث يمكنك الاستمتاع بإطلالات بانورامية مدهشة على الشلالات والمناظر الطبيعية المحيطة. تأكد من ة متطلبات التأشيرات والإقامة الضرورية قبل بدء رحلتك.

مشاهدة الحياة البرية استكشف غابات ميسيونس وتعرّف على تنوع الحياة البرية، بما في ذلك الكواتيس والطيور النادرة والحشرات الملونة. يمكنك الانضمام إلى الجولات السياحية المخصصة لمشاهدة الطيور والحيوانات البرية التي تقدمها العديد من الفنادق والمنظمات المحلية.

زيارة باراغواي استمتع بتجربة التسوق في مدينة سيوداد ديل استي، حيث يمكنك العثور على أسواق محلية ومتاجر تبيع الحرف اليدوية والمنتجات التقليدية.

الاستمتاع بالمأكولات المحلية تذوق الأطباق الشهية من المطابخ الأرجنتينية والمحلية في المطاعم والمقاهي المختلفة. تشمل الأطباق الشائعة الأسماك واللحوم المشوية بالطريقة الأرجنتينية التقليدية، بالإضافة إلى الحلويات مثل الدولسي دي ليتشي.



نصائح للزيارة



احرص على التخطيط الجيد للرحلة، وتأكد من حصولك على التأشيرات اللازمة إذا كنت تخطط لزيارة البرازيل.

استمتع بالمناظر الطبيعية والثقافة الغنية للمنطقة، مع الحفاظ على البيئة المحيطة واحترام الحياة البرية.

لا تفوت فرصة التعرف على التراث الديني والثقافي في ميسيونس من خلال زيارة الكنائس والمواقع التاريخية.

نتمنى لك رحلة ممتعة ومثيرة في ميسيونس، حيث ستكتشف العديد من الأماكن الدينية والأنشطة السياحية التي تلبي اهتماماتك الثقافية والطبيعية!

أسواق السياحة في ميسيونس



يمكن للزوار التسوق في ميسيونس واكتساب كل ما يحتاجونه من مستلزمات أو هدايا تذكارية من مجموعة متنوعة من الأسواق،من أبرز وأشهر الأسواق في مقاطعة ميسيونس

بوساداس بلازا للتسوق.

هايبر ليبرتاد.

مركز شيفروميسيون.

باسيو ليبرتاد بوساداس.

فيريا فرانكا لوس ألاموس.

ديسبينسا ويلر.

سروج اللوتشادور.

أين تقيم في مقاطعة ميسيونس



تقدم مقاطعة ميسيونس خيارات متنوعة من أماكن الإقامة تناسب مختلف الاحتياجات والميزانيات،فيما يلي بعض من أهم أماكن الإقامة في المنطقة

فندق تاروبا فوز دو إيغواسو يعد منتجعًا فاخرًا يوفر إطلالات رائعة وتجربة فريدة بالقرب من شلالات إغوازو. فندق أوكي يقع بالقرب من شلالات إغوازو ويعرف بخدماته المريحة وموقعه الممتاز. منتجع سان خوان ايكو يقدم تجربة استثنائية مع إمكانية رؤية الحياة البرية والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة. فندق مادري أمريكا يوفر أجواءً هادئة ومرافق حديثة مريحة. فندق وسبا لا ميشن بوساداس يقدم تجربة فاخرة مع مرافق صحية متكاملة. منتجع وفندق مايتي بوساداس يوفر بيئة هادئة مع خدمات متميزة. نزل لا لورينا كاسا دي كامبو يقدم تجربة تقليدية ومريحة في بيئة ريفية. فندق بوساداس يتمتع بموقع مركزي يسهل الوصول إلى المعالم السياحية الرئيسية. فندق دي لا ترينيداد يعكس الأسلوب الكولونيالي التقليدي ويوفر راحة متميزة.

تتوافق هذه الخيارات مع تطلعات السياح الذين يسعون لاكتشاف مقاطعة ميسيونس والاستمتاع بتجارب فريدة وسط الطبيعة الخلابة.

نصائح قبل السياحة في ميسيونس



قبل بدء رحلتك إلى ميسيونس في الأرجنتين، ننصحك بضرورة الأخذ بعين الاعتبار بعض النصائح الهامة التي قد تسهم في تعزيز تجربتك

الملابس المناسبة احذري ارتداء أحذية مريحة، إذ ستحتاجين إليها للتنقل لمسافات طويلة واستكشاف الطبيعة.

اختيار ملابس سريعة الجفاف مهم، خاصةً إذا كنت تنوين السباحة في الشلالات أو القيام بأنشطة مائية. الأحذية والملابس ينبغي تجنب ارتداء الملابس البيضاء أو الألوان الفاتحة، حيث إنها قد تتعرض للتلوث نتيجة للأتربة والطين خلال الأنشطة الخارجية. الأنشطة الصيفية إذا كنت تزور ميسيونس خلال فصل الصيف، فمن المقترح التخطيط للسباحة في الشلالات والاستمتاع بجولات الغابات. التحضيرات الشخصية لا تنسي إحضار واقي الشمس، ونظارات شمس وقبعة لحماية نفسك من أشعة الشمس القوية. الحفاظ على البيئة كونك زائرًا في بيئة طبيعية، من المهم أن تلتزمي بقواعد النظافة واحترام الطبيعة المحيطة.

بإيجاز، استعدي بجدية لتجربة لا تُنسى في ميسيونس، واستمتعي بجمال الطبيعة والأنشطة الخارجية الفريدة التي تقدمها هذه المنطقة المذهلة.