الم في الحنجرة عند الضغط عليها

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هند السوليه - الرياض - محتويات

الحنجرة مكوناتها وأهميتها



تعد الحنجرة واحدة من المكونات الأساسية لجهاز الإنسان التنفسي، إذ تقع بين القصبة الهوائية وقاعدة اللسان،تُعرف أيضًا بصندوق الصوت، وتؤدي دورًا حيويًا في مجموعة من الوظائف الرئيسية التي تسهم في الحفاظ على الحياة،لفهم أهميتها بشكل أفضل، سنستعرض الوظائف الرئيسية للحنجرة وكيف تؤثر على حياتنا اليومية.

1،دور الحنجرة في إنتاج الصوت



تعتبر الحنجرة المسؤولة الرئيسية عن إنتاج الصوت،تحتوي على الحبال الصوتية، التي تتكون من ألياف عضلية مغطاة بنسيج مخاطي، وتهتز هذه الحبال عند مرور الهواء من الرئتين عبرها،يعتمد الصوت الناتج على درجتي توتر الحبال الصوتية وسرعة الهواء المار، حيث ينتج صوت أعلى عند توتر الحبال الصوتية، بينما ينتج صوت أعمق عند استرخائها،لذلك، تُعد الحنجرة الأداة الأساسية التي تمكن الإنسان من التحدث والتعبير عن أفكاره ومشاعره، مما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من عملية التواصل الاجتماعي والإنساني.

2،دور الحنجرة في التنفس



تؤدي الحنجرة دورًا مهمًا في عملية التنفس، حيث تمنع دخول المواد الغريبة إلى الرئتين، وتعمل كحاجز لتصفية الهواء،عندما يدخل جسم غير مرغوب فيه إلى الحنجرة، يحدث رد فعل مثل السعال لطرد هذا الجسم، مما يشكل جزءًا من آلية الدفاع التي تحمي الرئتين من الالتهابات.

3،دور الحنجرة في بلع المأكولات والمشروبات



تُساهم الحنجرة أيضًا في عملية بلع الطعام والشراب من خلال منع السوائل أو جزيئات الطعام من دخول الجهاز التنفسي،أثناء عملية البلع، تغلق الحنجرة، مما يوفر حاجزًا بين الجهاز التنفسي والمعدة، مما يمنع حدوث الاختناق،وبالتالي، فإن الأداء الجيد للحنجرة ضروري لتفادي المخاطر الصحية الخطيرة، مثل الالتهابات الرئوية.

4،دعم الحنجرة للجسم أثناء الجهد البدني



تثبت الحنجرة العضلات المرتبطة بالقفص الصدري، مما يساعد الشخص على رفع الأثقال أو ممارسة الجهد البدني دون التعرض للإصابات،تساهم الحنجرة في تعزيز قدرة الجسم على التحكم في التنفس، خاصة أثناء النشاط البدني، حيث يحتاج الجسم إلى كميات أكبر من الأكسجين.

الألم في الحنجرة الأسباب والعلاج



الألم في الحنجرة عند الضغط عليها



يمكن أن يتسبب العديد من المشكلات الصحية في شعور الشخص بألم في الحنجرة أثناء التحدث أو البلع أو الضغط على المنطقة، ومن أبرز هذه المشكلات

التهابات حادة في الحنجرة تؤثر هذه الالتهابات على الحبال الصوتية وتعيق القدرة على التحدث والبلع، وغالبًا ما تكون نتيجة عدوى فيروسية أو الإفراط في استخدام الحبال الصوتية مثل الصراخ أو الغناء. التهابات مزمنة في الحنجرة تستمر هذه الالتهابات لأكثر من ثلاثة أسابيع وغالبًا ما تكون ناتجة عن التدخين أو استنشاق الهواء الملوث أو المواد الكيميائية، وقد تتطلب علاجًا طبيًا للتخلص منها. ارتجاع معدي مريئي تسبب هذه الحالة تهيج الحبال الصوتية نتيجة الحمض الذي يرتجع، مما يؤدي إلى السعال المستمر وألم في الحنجرة. السكتة الدماغية يمكن أن تؤثر السكتة الدماغية على عضلات الحبال الصوتية، مؤدية إلى الألم عند اللمس أو الضغط أو البلع، وقد تستدعي هذه الحالة رعاية طبية عاجلة. صدمات في الرقبة أو العنق قد تسفر الصدمات في هذه المناطق عن تلف العضلات المرتبطة بالحنجرة، مما يظهر بأعراض مثل بحة الصوت وألم عند الضغط على المنطقة. أورام في الصدر أو العنق قد تؤدي هذه الأورام إلى التهاب الغدة الدرقية، مما يتسبب في تهيج الحبال الصوتية والشعور بالألم.

الأعراض المصاحبة لألم الحنجرة



تتنوع التي ترافق ألم الحنجرة تبعًا للسبب الأساسي، ومن الأعراض الشائعة

بحة الصوت قد يعاني الشخص من صعوبة في إصدار الصوت أو من ضعف في الصوت.

الرغبة في تنظيف الحلق شعور بالحاجة المستمرة للغرغرة أو المضمضة.

صعوبة في التنفس تتفاوت حدة الصعوبة من حالة إلى أخرى، وقد تؤثر على النشاط اليومي.

التخفيف من ألم الحنجرة



توجد بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في تخفيف الألم الناتج عن التهابات الحنجرة

المشروبات الدافئة تناول مشروبات دافئة مثل الشاي بالليمون أو الليمون المخفف بالماء الدافئ يساعد في ترطيب الحنجرة وتهدئة الألم. الغرغرة يمكن استخدام مزيج من الليمون والعسل في ماء دافئ، مما يساعد في تخفيف الالتهابات، حيث يتم خلط نصف حبة ليمون مع ملعقة من العسل في ماء دافئ ويستخدم للغرغرة. استنشاق الهواء النقي يجب تجنب استنشاق المواد الكيميائية أو الدخان الذي قد يسبب تهيج الحنجرة، ويفضل التواجد في أماكن جيدة التهوية. راحة الصوت يجب تقليل التحدث أو الصراخ للسماح للحبال الصوتية بالراحة، مما قد يساهم في تسريع الشفاء. حماية منطقة العنق يجب تغطية الرقبة من التغيرات الجوية، خصوصًا في فصل الشتاء، لتقليل تفاقم الأعراض. استخدام نبات البوصفير يحتوي هذا النبات على مضادات للالتهابات، ويمكن استخدامه عبر إضافة الأوراق المجففة إلى الماء المغلي، ثم تناول كوب منه بعد كل وجبة. زيت الأوكالبتوس يمكن استخدام زيت الأوكالبتوس في الاستنشاق لتخفيف الألم والاحتقان.

ة الطبيب



ينبغي استشارة الطبيب في الحالات التالية

عدم التحسن بعد استخدام العلاجات الطبيعية لمدة ثلاثة أيام.

وجود تورم في الغدد اللمفاوية.

المعاناة من الحمى أو الإعياء الجسدي.

الشعور بحرقان مستمر في المعدة.

الإحساس بوجود شيء أو كتلة داخل الحلق.

فقدان الوزن بدون أسباب واضحة.

تشخيص أسباب ألم الحنجرة



يمكن للطبيب تشخيص السبب وراء ألم الحنجرة من خلال الفحوصات التالية

الفحص البدني يقوم الطبيب بفحص الحلق لرؤية أي التهابات أو كتل، مما يساعد في تشخيص الحالة بدقة. فحص التنظير التألقي يستخدم الأشعة السينية للحصول على صورة تفصيلية حول حركة الحنجرة والأجزاء المرتبطة بها. فحص التنظير يستخدم المنظار لرؤية الحنجرة بشكل أوضح، مما يتيح للطبيب تحديد الحالة بدقة أكبر. فحص الخزعة قد يُطلب إجراء خزعة من الأنسجة لفحصها بحثًا عن الأورام أو أي تغييرات غير طبيعية.

تعتبر الحنجرة جزءًا حيويًا من جسم الإنسان، إذ تؤدي وظائف متعددة تتعلق بالتحدث والتنفس والبلع،إن الحفاظ على صحة الحنجرة يعد أمرًا ضروريًا، وينبغي التعرف على الأعراض التي قد تشير إلى مشكلات صحية ذات صلة بها،إذا استمرت الأعراض، فإن استشارة طبيب متخصص تعد خطوة أساسية للحصول على التشخيص الدقيق والعلاج المناسب،ومن الضروري العناية بهذا العضو الحيوي لضمان قدرة الجسم على التواصل والتنفس بطريقة صحية وآمنة.