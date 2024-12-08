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المسجد الوطني في كوالالمبور (Masjid Negara)

المسجد الوطني في كوالالمبور (Masjid Negara)

يُعتبر المسجد الوطني، المعروف أيضًا باسم مسجد نغارا أو مسجد نيجارا، أحد أبرز المعالم الإسلامية في ماليزيا، ويمثل رمزًا ثقافيًا ودينيًا مميزًا في العاصمة كوالالمبور.

نبذة عن المسجد

نبذة عن المسجد

الموقع والمساحة يغطي المسجد مساحة تقارب 13 فدانًا، مما يجعله واحدًا من أكبر المساجد في البلاد.

يغطي المسجد مساحة تقارب 13 فدانًا، مما يجعله واحدًا من أكبر المساجد في البلاد. السعة يمكن أن يستوعب المسجد حوالي 15,000 مصلٍ في آن واحد، مما يعزز دوره كمكان رئيسي للصلوات الجماعية والمناسبات الدينية.

يمكن أن يستوعب المسجد حوالي 15,000 مصلٍ في آن واحد، مما يعزز دوره كمكان رئيسي للصلوات الجماعية والمناسبات الدينية. التصميم المعماري يتميز المسجد بتصميمه الفريد، الذي يجمع بين الطراز المعماري المغولي والهندي والمغربي،كما أن القاعة الرئيسية للصلاة تتزين بثمانية وأربعين قبة صغيرة، وتعتبر القاعة الكبرى مثالا على التعقيد الهندسي، حيث يزدان سقفها بشبكة هندسية متكاملة.

يتميز المسجد بتصميمه الفريد، الذي يجمع بين الطراز المعماري المغولي والهندي والمغربي،كما أن القاعة الرئيسية للصلاة تتزين بثمانية وأربعين قبة صغيرة، وتعتبر القاعة الكبرى مثالا على التعقيد الهندسي، حيث يزدان سقفها بشبكة هندسية متكاملة. الزخرفة تحمل جدران القاعة الكبرى آيات من القرآن الكريم، مما يزيد من الروحانية والجمال الذي يميز المكان.

تحمل جدران القاعة الكبرى آيات من القرآن الكريم، مما يزيد من الروحانية والجمال الذي يميز المكان. الافتتاح تم افتتاح المسجد رسميًا في أواخر عام 1965، ويُعتبر من أقدم المساجد في ماليزيا.

يمثل المسجد الوطني في كوالالمبور نموذجًا مثاليًا للهندسة المعمارية الإسلامية، ويعكس التراث الثقافي والديني لماليزيا،فهو ليس مجرد مكان للعبادة، بل يعد أيضًا مقصدًا سياحيًا هامًا يستقطب الزوار من شتى أنحاء العالم.

موقع المسجد الوطني في كوالالمبور

موقع المسجد الوطني في كوالالمبور

يقع المسجد في المنطقة الشمالية الغربية من المحطة القديمة للسكك الحديدية في كوالالمبور، بالقرب من شارع جالان سلطان هشام الدين،ويتميز بموقعه البعيد قليلاً عن مركز المدينة، مما يوفر تجربة هادئة وروحانية للزوار.

الأنشطة التي يمكن القيام بها في المسجد الوطني

الأنشطة التي يمكن القيام بها في المسجد الوطني

الجولات التعريفية تتيح الجولات التعريفية للزوار فرصة استكشاف المعالم الرائعة والفريدة في المسجد، والتعرف على تفاصيل التصميم المعماري والعناصر الثقافية والتاريخية. التصوير الفوتوغرافي يمكن للزوار التقاط الصور التذكارية في عدة أماكن داخل المسجد، مما يتيح لهم تخليد زيارة هذا المعلم التاريخي. استكشاف التصميم المعماري تستطيع الزوار الاستمتاع بمشاهدة التصاميم المعمارية الساحرة، بما في ذلك القباب الصغيرة والنقوش المميزة والديكورات الداخلية، التي تعكس التراث الإسلامي العريق.

تعتبر زيارة المسجد الوطني في كوالالمبور تجربة فريدة تجمع بين الجمال المعماري والروحانية، وتُتيح للزوار فرصة الاطلاع على أحد أبرز الرموز الإسلامية في ماليزيا.

تشمل المطاعم القريبة من المسجد مجموعة متنوعة من المأكولات، بما في ذلك الأصناف العالمية والمحلية، ومن بين المطاعم التي يمكن تجربتها

مطعم صمد العراقي يقدم مجموعة من الأطباق العراقية التقليدية مثل الكباب والمشويات، ويعد وجهة مفضلة لمحبي المأكولات الشرق أوسطية. مطعم ليالي الشام يقدم أطباقًا شامية شهية، بما في ذلك الحمص، الفلافل، والمشاوي، ويعتبر خيارًا ممتازًا للاستمتاع بالمأكولات الشرقية الأصيلة. مطعم مراكش يقدم أطباقًا مغربية تقليدية مثل الطاجين والكسكس، ويُوفر تجربة تناول طعام بمذاق مغربي أصيل.

مواعيد العمل وأسعار الدخول للمسجد الوطني

مواعيد العمل وأسعار الدخول للمسجد الوطني

مواعيد العمل السبت إلى الخميس من الساعة 900 صباحًا حتى الساعة 1100 مساءً. يوم الجمعة من الساعة 245 ظهرًا حتى الساعة 600 مساءً.

أسعار الدخول الدخول إلى المسجد الوطني مجاني تمامًا، ولا توجد أي رسوم للدخول.



يمكنك زيارة المسجد الوطني في أي وقت ضمن ساعات العمل المحددة، والاستمتاع بالتصميم المعماري الرائع وتجربة مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل الجولات التعريفية والتصوير الفوتوغرافي.