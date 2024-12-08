نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحليل rbc الطبيعي في البول في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

تحليل كريات الدم الحمراء (RBC) في البول دراسة شاملة



يعتبر وجود كريات الدم الحمراء (RBC) في البول مؤشرًا مهمًا يعكس صحة الجهاز البولي، وقد يستدعي الفحص والتقييم من قبل الأطباء،بصورة طبيعية، لا تتواجد كريات الدم الحمراء في البول، وفي حال ظهورها، قد تكون ناتجة عن مجموعة متنوعة من الأسباب المرضية أو الفسيولوجية.

المعدل الطبيعي لكريات الدم الحمراء في البول



ينبغي أن تكون عينة البول خالية من كريات الدم الحمراء بشكل ملحوظ،وفي حالة وجودها، ينبغي أن تكون الكمية ضئيلة، بحيث لا تظهر في الفحوصات الروتينية ولا تُثير القلق،بشكل عام

يجب أن يكون عدد كريات الدم الحمراء في البول أقل من أربع خلايا لكل حقل تحت الطاقة المرتفعة.

إذا وُجد أكثر من أربع كريات دم حمراء لكل حقل، تُعتبر الحالة غير طبيعية، مما يستدعي استشارة الطبيب لإجراء فحوصات إضافية.

تشير كميات كريات الدم الحمراء في البول التي تتجاوز الأربع خلايا إلى احتمال وجود مشكلة صحية، وتُعرف طبيًا بـ “البيلة الدموية”، وهي حالة ملحوظة قد ترتبط بأمراض الكلى أو الجهاز البولي.

خطوات فحص كريات الدم الحمراء في البول



للحصول على نتائج دقيقة في فحص كريات الدم الحمراء في البول، يجب اتباع مجموعة من الخطوات المنظمة،يتم إجراء الفحص في المختبرات الطبية من خلال تحليل عينة البول، وفيما يلي نعرض الخطوات

تحضير العينة يجب تنظيف المنطقة التناسلية قبل أخذ العينة باستخدام منشفة قطنية ناعمة أو مطهر.

يجب استخدام عبوة معقمة من المختبر لتجنب تلوث العينة.

يُفضل تجميع البول في الصباح الباكر لضمان الحصول على عينة مركزة. جمع العينة يُفضل جمع عينة منتصف البول (أي بعد بدء التبول لبضع ثوان).

احرص على ملء العبوة بكمية كافية من البول. التحليل المخبري في المختبر، يتم فحص العينة باستخدام تقنيات متعددة يتضمن ذلك وضع العينة في جهاز تحليل البول الذي يحدد وجود كريات الدم الحمراء. استخدام شريط فحص يتغير لونه عند وجود كريات الدم الحمراء.



العوامل المؤثرة في تحليل كريات الدم الحمراء في البول



هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على نتائج تحليل كريات الدم الحمراء في البول،بعض هذه العوامل تتضمن

العلاقة الحميمة ينصح بعدم إجراء الفحص بعد العلاقة الحميمة مباشرة، حيث أن ذلك قد يؤدي إلى تهيج الأنسجة التناسلية، مما يزيد من عدد كريات الدم الحمراء في البول.

يُفضل الانتظار لمدة ساعتين على الأقل بعد الجماع قبل إجراء الفحص. التمرينات الرياضية قد يؤدي النشاط البدني المكثف إلى زيادة عدد كريات الدم الحمراء في البول نتيجة الضغط على الأنسجة والمثانة.

يُنصح بتجنب التمارين الشاقة قبل الفحص. الدورة الشهرية ينبغي على النساء تجنب إجراء الفحص أثناء الدورة الشهرية لتفادي خلط البول بدم الحيض، والذي قد يؤثر على نتائج التحليل. تناول الأدوية بعض الأدوية مثل الأسبرين أو مميعات الدم والمضادات الحيوية قد تؤثر على نتيجة تحليل كريات الدم الحمراء في البول. الجروح التناسلية أي إصابة أو جرح في المنطقة التناسلية يمكن أن يؤدي إلى وجود دم في البول،في مثل هذه الحالة، ينبغي تغطية الجرح قبل الفحص أو إخبار الطبيب عنه لتفسير النتائج بشكل دقيق.

مؤشرات ارتفاع نسبة كريات الدم الحمراء في البول



تنبه وجود كريات الدم الحمراء في البول بنسبة أعلى من الطبيعي إلى احتمالية وجود مشاكل صحية،وفيما يلي بعض الأمراض والحالات التي قد تؤدي إلى زيادة نسبة RBC في البول

التهابات الجهاز البولي التهابات في الكلى أو المثانة قد تسبب تسرب كريات الدم الحمراء إلى البول. حصوات الكلى قد تتسبب حركة الحصوات داخل الكلى أو الحالب في جروح تؤدي إلى ظهور الدم في البول. سرطان الكلى أو المثانة يمكن أن تسبب الأورام السرطانية نزيفًا يؤدي إلى وجود كريات الدم الحمراء في البول. فقر الدم المنجلي هذا النوع من فقر الدم يمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية في الكلى، مما يسبب تسرب الدم في البول. تضخم البروستاتا لدى الرجال، قد يؤدي تضخم البروستاتا إلى الضغط على مجرى البول، مما يؤدي إلى تسرب الدم. مرض الهيموفيليا هذا المرض الوراثي يتسبب في ضعف تخثر الدم، مما يزيد من خطر حدوث نزيف في أجزاء مختلفة من الجسم بما في ذلك المسالك البولية.

أعراض ارتفاع كريات الدم الحمراء في البول



عندما تزداد نسبة كريات الدم الحمراء في البول، قد تظهر لدى الشخص بعض الأعراض التي تشير إلى وجود مشكلة،تشمل الأعراض

تورم في الكاحلين والقدمين قد يشير إلى وجود مشكلة في الكلى. تغير لون البول قد يظهر البول باللون الأحمر أو الوردي، مما يعد علامة واضحة على وجود دم. كثرة التبول مع الشعور بالألم قد تؤدي التهابات المثانة أو الكلى إلى الحاجة المتكررة للتبول مع الألم. ألم في المعدة أو الظهر في حالة وجود التهابات في الكلى أو حصوات، قد يشعر المريض بألم في مناطق مختلفة من الجسم.

تشخيص ارتفاع نسبة كريات الدم الحمراء في البول



بجانب تحليل البول المعملي، تشمل طرق أخرى لتشخيص أسباب ارتفاع كريات الدم الحمراء في البول

التصوير بالأشعة الموجات فوق الصوتية يمكن استخدامها للكشف عن وجود حصوات في الكلى أو مشاكل أخرى في الجهاز البولي.

التصوير بالرنين المغناطيسي قد يكون مفيدًا لتحديد مشاكل في الأنسجة الرخوة مثل الأورام أو الالتهابات.

التصوير الطبقي المحوري يمكن استخدامه للكشف عن الحصوات أو التشوهات الهيكلية. المنظار تنظير المثانة يستخدم لتمرير أنبوب مزود بكاميرا صغيرة عبر مجرى البول لرؤية المثانة والحالبين بشكل مباشر،يساعد هذا الإجراء في تحديد السبب وراء ارتفاع كريات الدم الحمراء في البول.

العلاج



تحدد خيارات علاج ارتفاع كريات الدم الحمراء في البول بناءً على السبب الجذري للمشكلة،عند تحديد السبب من خلال الفحوصات والتحاليل، يمكن للطبيب وصف العلاج المناسب،على سبيل المثال