تساقط الاسنان في الحلم

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تفسير رؤيا الأسنان وفقًا لابن سيرين تفسير رؤيا الأسنان وفقًا لابن سيرين تعتبر الأسنان رمزًا للأهل والأقرباء، وقد تشير أيضًا إلى المال أو الأسرار،

سقوط الأسنان يعد مؤشرًا على طول العمر مقارنة بالأقران في نفس السن،فإذا سقطت جميع الأسنان وجُمعت في الكُم أو في مكان ما، فهذا يعني أن الشخص سيعيش لفترة طويلة حتى تفقد أسنانه، مما قد يشير أيضًا إلى زيادة عدد أفراد الأسرة،أما إذا سقطت الأسنان وابتعدت عن نظره، فقد يعني ذلك أن أفراد أسرته سيموتون قبله، أو قد يشير إلى وفاة أقرانه أو مرض أفراد الأسرة.

فقدان الأسنان يشير إلى الاغتراب عن العشيرة، فإذا تمكن الشخص من العثور على أسنانه بعد فقدانها، فهذا يدل على عودته، وإلا فلن يعود.

سقوط الأسنان العليا في اليد يشير إلى مال سيحصل عليه الرائي،وإذا سقطت في حجره، فقد يرزق بذكر، ولكن إذا سقطت على الأرض، فهي تدل على وقوع مصيبة الموت.

أما سقوط الأسنان السفلى فيشير إلى الألم والهم والغم،وإذا كان على الشخص ديون، فإن سقوط أسنانه يعني قضاء تلك الديون.

كما أن سقوط سن واحدة قد يدل على قضاء دين شخص معين، أو يتمكن الشخص من سداد جميع ديونه دفعة واحدة.

تساقط الأسنان دون ألم يعكس بطلان الأعمال، بينما سقوطها مع ألم قد يدل على فقدان شيء من الممتلكات.

سقوط مقدمة الأسنان مصحوبًا بألم أو خروج دم أو لحم يدل على فساد أو بطلان الأمر المعني،أما السقوط بدون ألم، فيعني فقدان شيء من الملكية.

تساقط جميع الأسنان قد يُشير إلى هلاك جميع الأهل في المنزل أو قد يدل على مرض طويل الأمد دون وفاة.

سقوط الأسنان في اليد أو على اللحية أو الحجر يمكن أن يرمز إلى انقطاع النسل وعدم إنجاب الأطفال.

إذا سقطت الأسنان مما يُعيق أكل الرائي، فهذا يدل على الفقر.

سقوط الأسنان في الكف دون ألم يشير إلى مال بعدد الأسنان.

في حال سقطت الأسنان في الحلق وأخرجها الشخص سنًا سنًا ووضع كل سن في مكانه، فهذا يُشبه استخراج الحجارة من البئر.

إذا سقطت الأسنان، فإن ذلك قد يعني أن عمر الشخص المتبقي قد يكون تسعًا وعشرون عامًا أو ثلاثون عامًا، أو قد يعني أنه سيموت في غضون ثلاثين يومًا، أو يُغرم بثلاثين دينارًا،وإذا كانت لديه بئر، فقد تنهدم، أو يعاني من مرض شديد يؤثر على ماله ولكنه يستفيد من مال آخر فيما بعد.

تخلخل الأسنان قد يشير إلى سداد الدين تدريجيًا، بينما تضاريس الأسنان تُعبر عن خذلان الأهل في أوقات الحاجة.

إذا زالت الأسنان عن أماكنها وتحولت العليا إلى السفلى والعكس، فهذا يدل على انزعاج نساء العائلة من الرجال.

تخلخل الأسنان أيضًا يعكس تشتيت الأهل وحدوث خلل في العلاقات بينهم، أو نقص الأموال،وإذا نقى الشخص اللحم من بين أسنانه، فإنه يغتاب الناس ويسيء إليهم بلسانه.

قد تُعبر الأسنان عن العقود المضيئة من اللؤلؤ للنساء، والرحى، وصفوف العسكر.

سقوط الأسنان قد يوحي بضرر يلحق ببعض الأصدقاء،وإذا سقطت ثنية في اليد أو صُرت في الثوب، فقد يرزق الشخص بولد أو أخ أو أخت،عندما تسقط جميع الأسنان وتكون في اليد، فهذا يعني زيادة نسل الأسرة.

سقوط سن واحدة دون معالجة وأخذها باليد أو صرها في الثوب قد يعني أن الشخص الذي لديه حامل سيرزق بمولود، وإلا فإنه قد يتصالح مع قريب كان قد قاطعه،وفي حالة وجود دم، فهذا قد يدل على إثم القطيعة للرحم، إلا إذا كان هناك دين، فيمكن أن يكون مطلبًا للسداد.

سقوط الأسنان قد يشير إلى عائق يمنع تحقيق الأهداف، أو يعكس قضاء الديون،إذا أخذ ما سقط من الأسنان، فقد يتحدث بخطأ ويندم عليه، وقد يكون المغرم وفقًا لقيمة الدين الشرعي.

فقدان الأسنان لأرباب المجاهدات يدل على ضرورة الالتزام بالصوم.

قلع السن دون ألم قد يعني أن الشخص الذي له قريب مسجون سيخرج من السجن.

كلال الأسنان يعكس ضعف أهل البيت، بينما تنقية الأسنان من القلوحة تعني بذل المال لتخفيف الهموم عنهم،وزيادة القلب قد تعكس زيادة عقل الرائي.

أما سواد أو نقصان أو كسر الأسنان فيعكس همومًا وحزنًا بسبب القربى. Post navigation هند السوليه - الرياض - تساقط الاسنان في الحلم – الأجنحة تخطي إلى المحتوى

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