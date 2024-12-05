استقرار أسعار الذهب

استقرار أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، وسط انتظار المستثمرين بيانات عن الأجور في الولايات المتحدة، للحصول على المزيد من الإشارات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2648.89 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2672.60 دولار.

ومن المقرر أن يصدر تقرير الأجور في الولايات المتحدة غدا الجمعة، تليه بيانات التضخم لشهر نوفمبر الأسبوع المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 31.31 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة، مسجلا 939.07 دولار، وخسر البلاديوم 0.3 بالمئة، ليسجل 975.48 دولار.