الأمانة العامة للجامعة العربية تشارك في أعمال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 11:39 صباحاً - شاركت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير الدكتور/ علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، في مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، تحت شعار "نرسم المستقبل لاقتصاد مستدام وأمن معزز"، والذي نظمته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية، يومي 4-5 ديسمبر 2024 بالرياض. وقد شارك في المؤتمر نخبة من الخبراء وصناع القرار والقادة من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث الاتجاهات والتقنيات والنماذج المعاصرة في جباية الزكاة وتحصيل الضرائب وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي. كما يهدف إلى تعزيز الثقافة الزكوية والضريبية والجمركية والإسهام في تعزيز الامتثال، وتم مناقشة مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي وسبل توظيف أدواتها في إدارة الزكاة والضريبة والجمارك، وبحث سبل تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وسلط الضوء على أهمية التحول الرقمي في مجال الزكاة والضريبة والجمارك، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير الإجراءات والخدمات، وقد صاحب المؤتمر معرض يضم مشاركات من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، حيث تعرض أحدث التقنيات والحلول في مجال الزكاة والضريبة والجمارك، كما نظم المؤتمر مجموعة من ورش العمل المتخصصة التي تستهدف مختلف فئات الحضور في فعاليات المؤتمر.

صرح السفير الدكتور علي بن ابراهيم المالكي، أن المؤتمر يعتبر حدث مهم للغاية لتبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات العملية بين المتخصصين والمسؤولين وأصحاب المصالح من مختلف الجهات المعنية، كما يعد فرصة سانحة لتضافر الجهود وتعزيز التعاون العربي والدولي لمواجه التحديات الضريبية والجمركية التي تشهدها المنطقة الأمر الذي يساهم بشكل إيجابي نحو تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة العربية.