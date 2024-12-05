حماس: مقتل محتجزين على يد جيش الاحتلال يؤكد فشل نتنياهو بتحريرهم بالقوة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 11:39 صباحاً - قالت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، إن اعتراف جيش الاحتلال بمسؤوليته عن مقتل 6 من المحتجزين الإسرائيليين يؤكد صحة روايتها وبطلان روايته.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال، أنه انتشل جثث 6 محتجزين إسرائيليين من نفق في منطقة رفح في قطاع غزة.

أضافت حركة حماس، اليوم الخميس، أن مقتل المزيد من المحتجزين على يد جيش الاحتلال يؤكد فشل نظرية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نحو محاولاته لتحريرهم بالقوة.

وحمّلت حركة حماس، نتنياهو المسؤولية بشكل مباشر عن مقتل عشرات المحتجزين بسبب إفشاله التوصل لاتفاق، مشيرة إلى أن الضغط العسكري لا يحررهم بل يقتلهم.

وأوضحت الحركة أنه لا بديل عن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانسحاب الاحتلال والسعى نحو إتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

يذكر أن الاحتلال لا يزال يواصل عدوانه على قطاع غزة منذ 426 يومًا على التوالي، مستهدفًا المدنيين في المنازل ومراكز الإيواء ومخيمات اللجوء، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة.