انت الأن الأمن : عصابات إقليمية والقبض على 23 تاجر مخدرات تتابع خبروالأن مع التفاصيل رياض - احمد صلاح - التعامل مع أربع قضايا لأشخاص يتعاملون مع عصابات إقليمية لتهريب المخدرات وضُبطت بحوزتهم كمّيات كبيرة من المواد المخدرة

من ضمن القضايا إحباط تهريب كمّيات كبيرة من الحبوب المخدرة إلى إحدى دول الجوار بقضيتين منفصلتين

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 11 قضية نوعية أُلقي القبض خلالها على 23 تاجراً ومروجاً ومهرباً للمخدرات .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ أبرز تلك القضايا كانت التعامل مع أربع قضايا لأشخاص مهربين وتجار للمخدرات ارتبطوا بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات، حيث أُلقي القبض في القضية الأولى في العاصمة على أحدهم بعد مداهمته وضبط بحوزته على 2 كغم من مادة الكوكايين المخدرة ، فيما دوهم في القضية الثانية والثالثة شخصان ممن يتعاونون مع تلك العصابات في محافظة العقبة وأُلقي القبض عليهما وضُبط بحوزة الأول 18 كف حشيش، فيما ضُبط بحوزة الثاني 17 كف حشيش، وفي القضية الرابعة في محافظة العقبة كذلك وبعد جمع المعلومات حول أحد الأشخاص والتأكد من استلامه كمّيات كبيرة من المواد المخدرة وتخزينها بموقعين مختلفين في المحافظة جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وبتفتيش الموقعين عُثر على 85 كف حشيش .

كما وتم إحباط محاولتي تهريب للحبوب المخدرة لإحدى دول الجوار في قضيتين منفصلتين ، حيث دوهم في القضية الأولى في محافظة جرش شخص حاز وخطط لتهريب 100 ألف حبة مخدرة، حيث أُلقي القبض عليه وضُبطت كمية من الحبوب المخدرة بحوزته ، فيما اشتبه العاملون بمطار الملكة علياء الدولي بأحد الطرود البريدية التي تحوي ألواح إنارة متجهة لدولة مجاورة وبعد التحقق من الطرد عثر داخله على 40 ألف حبة مخدرة أُخفيت داخل الألواح بطريقة سرية وبمتابعة التحقيق تم تحديد شخصين تورطا بالقضية وأُلقي القبض عليهما .

كما ونُفّذت حملتان أمنيتان في البادية الشمالية وجنوب العاصمة لملاحقة وضبط مطلوبين ومشبوهين ومروجين للمخدرات، حيث أُلقي القبض في الحملة الأولى في البادية الشمالية على خمسة أشخاص وضُبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة، فيما أُلقي القبض في الحملة جنوب العاصمة على سبعة أشخاص وضُبط ما بحوزتهم من مخدرات .

وفي محافظة المفرق دوهم تاجر للمخدرات بعد جمع المعلومات حوله وضبط بحوزته 9 آلاف حبة مخدرة ،وأُلقي القبض كذلك في البادية الشمالية على مروجين اثنين للمخدرات وضُبط بحوزتهما نصف كغم من مادة الكريستال المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة ، وفي محافظة إربد وبعد جمع المعلومات حول أحد المطلوبين والمصنف بالخطر وتحديد مكان وجوده جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه.

وأحيلت القضايا كافّة للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.