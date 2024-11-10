السفارة البريطانية لدى الكويت تنظم «رالي السيارات» على شارع الخليج

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 09:36 صباحاً - ضمن الاحتفالات المستمرة بالذكرى الـ125 سنة، للعلاقات الدبلوماسية الرسمية بين المملكة المتحدة والكويت، نظّمت السفارة البريطانية «رالي السيارات» الذي عرض عدداً من العلامات التجارية الرائدة للسيارات في المملكة المتحدة.

وامتد الرالي من مارينا كريسنت إلى أبراج الكويت، حيث جذب حشداً متنوعاً من عشاق السيارات الذين أتيحت لهم الفرصة للاستمتاع بمجموعة واسعة من السيارات بريطانية الصنع، التي تنوعت بين كلاسيكيات خمسينات القرن العشرين، مثل أستون مارتن DB5 الأصلية التي قادها جيمس بوند في فيلم Goldfinger عام 1964، وسيارة رولز رويس الخاصة بسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، إلى أحدث السيارات المتطورة.

وقالت السفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس، التي قادت سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي V8 رمادية، إن «رالي السيارات كان بمثابة فرصة ممتعة جمعت العائلات والأصدقاء، حيث تم إبراز التميز في قطاع السيارات البريطانية. وقد تضمن الرالي السيارات التي تعد من أكبر خمس علامات تجارية بريطانية تصديراً إلى الكويت في العام الماضي، حيث أبدى الكويتيون الذين اشتروا هذه السيارات، تقديرهم للطراز والجودة التي تقدمها علاماتنا التجارية».

وأضافت أن «الرالي سلط الضوء على التراث المميز والابتكارات الرائعة في قطاع تصنيع السيارات في المملكة المتحدة، مركزاً على أهمية هذا القطاع في العلاقات التجارية بين البلدين، حيث قامت المملكة المتحدة بتصدير سيارات بقيمة 286 مليون جنيه إسترليني إلى الكويت في 12 شهراً، من أبريل 2023، حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري».