الكويت تتزين لاستقبال قادة «الخليجي»

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 09:36 صباحاً - استعداداً لاستقبال قادة دول مجلس التعاون الخليجي، تلبس الكويت ثوبها القشيب فرحاً وترحيباً بقادة الدول الشقيقة في مؤتمر القمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ45، الذي تحتضنه الكويت مطلع ديسمبر المقبل.

فأعمال التطوير التي يشهدها طريق المطار بحلته الجديدة، تلفت انتباه مرتاديه، لدرجة جعلتهم يُمنّون أنفسهم بأن تصبح طرق الكويت كلها مثل طريق المطار، حيث تسير أعمال إنجاز الطريق على قدم وساق، استعداداً للقمة الخليجية المرتقبة.

وقالت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للطرق، إن «الهيئة قطعت شوطاً كبيراً، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، في إنجاز الأعمال المتعلقة بصيانة طريق المطار، ومناظر الزراعات التجميلية على جنباته».

وأضافت المصادر لـ«الراي» أن «الهيئة تقوم بجهود كبيرة، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة، من خلال صيانة طريق المطار بدءاً من الدوار عند مدخل المطار، وحتى الوصول إلى قصر بيان»، لافتة إلى قطع شوط كبير في إنجاز الأعمال المطلوبة، قبل حلول موعد القمة الخليجية لإخراج هذا الطريق في أبهى صورة للزائرين.

وأشارت إلى متابعة وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان خطة إنجاز الأعمال، بما يضمن الانتهاء من صيانة طريق المطار والمطار الأميري، والانتهاء من جميع التجهيزات قبل موعد القمة. وذكرت أن «أعمال الصيانة الجاري إنجازها تضمنت عمل صيانة جذرية لدوار المطار، وبعض الفواصل الإسمنتية الفاصلة بين حارات الذهاب والإياب إلى جانب توضيح الإرشادات المتعلقة بالسرعات المقررة على أرضيات الطريق وإبرازها باللون الأحمر، فضلاً عن زراعة شتلات متنوعة على جوانب الطريق».

وتابعت «بعد إنجاز الأعمال المطلوبة، سيكون طريق المطار نموذجاً، لبقية طرق الكويت التي ستبدأ وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق قريباً في صيانتها بشكل جذري، بما يلبي طموح مرتادي هذه الطرق».