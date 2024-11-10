إصابة 12 شخصا في غارة إسرائيلية على بلدة النبطية بجنوب لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 09:36 صباحاً - أُصيب 12 شخصًا بجروح في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة النبطية جنوبي لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، أنّ غارة الاحتلال الإسرائيلي استهدفت حي الميدان في النبطية؛ أدت إلى إصابة اثني عشر شخصًا بجروح.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 33 شخصًا على الأقل بينهم 12 مسعفًا ومتطوعًا بالدفاع المدني، في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان.

وأفادت الوزارة في بيان بأن غارات الاحتلال الإسرائيلي على بعلبك-الهرمل أدت إلى 20 شهيدًا، بينهم 11 في بلدة الكنيسة، إضافة إلى 14 جريحًا.

وفي الجنوب، أعلنت الصحة اللبنانية أنَّ غارات شنتها طائرات الاحتلال على بلدة "دير قانون رأس العين"، بقضاء صور، أدت إلى استشهاد 6 متطوعين بعمليات الإسعاف والدفاع المدني، ومسعف من جمعية الهيئة الصحية الإسلامية.

وأضافت الوزارة أن الغارات على البلدة ذاتها؛ أدت إلى استشهاد أحد المدنيين، وإصابة 12 آخرين بجروح لم تحدد مدى خطورتها.

وفي بيان آخر، قالت الوزارة إن غارة إسرائيلية على بلدة عين بعال، بصور، أدت إلى سقوط 3 جرحى من عناصر كشافة الرسالة الإسلامية.

وتبادلت إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية الأعمال القتالية منذ أكتوبر 2023، لكن القتال تصاعد بشكل كبير منذ أواخر سبتمبر من العام الجاري.

وتكثف إسرائيل حملتها الجوية ونطاقها، فيما تزيد الجماعة هجماتها اليومية بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد إسرائيل.

كما استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت بأكثر من 12 غارة خلال الليل.

والضاحية تزعم إسرائيل أنها معقل لحزب الله، وكانت ذات يوم مكتظة بالسكان، لكن الغارات الإسرائيلية دمرت الكثير من مبانيها بالكامل تقريبًا.

وتعرضت بعض المباني لأضرار جزئية؛ جراء الغارات ما أدى إلى انهيار بعض الطوابق وسقوط الأثاث والممتلكات الشخصية الأخرى على السيارات المتوقفة في الأسفل.