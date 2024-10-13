حزب الله يستهدف قواعد الاحتلال في تل أبيب والمنارة والجولان المحتلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 06:31 صباحاً - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، ‏استهدفه تجمعًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بموقع المنارة بالصواريخ بالقرب من الحدود.

وقال حزب الله إنه نفذ هجومًا جويًا بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية على ضواحي "تل ‏أبيب".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت أنَّ مستوطنة قتلت بالهجوم الذي نفذ الجمعة على هرتسيليا.

كذلك، أعلن حزب الله استهداف بصلية صاروخية قاعدة "حوما" في الجولان السوري ‏المُحتل، كما استهدف تجمعًا لجنود الاحتلال في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية.

وقبل ذلك، قصف الحزب مربض الاحتلال في معيليا بصلية صاروخية وفي نفس السياق، استهدف تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط ‏موقع "راميم" بصلية صاروخية أيضًا.

وفي أثناء محاولة قوة مشاة إسرائيلية التسلل إلى الأراضي اللبنانية من جهة موقع رامية، تم استهدافهم بصاروخ موجهة، ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وكان حزب الله اللبناني قد نفذ منذ صباح أمس، عدة عمليات، أبرزها استهداف مدينة طبريا المحتلة بصلية ‏صاروخية، كما تم استهداف تجمّع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "المطلة" بصلية صاروخية كبيرة.