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الجيش اللبناني: جاهزون للدفاع عن الأرض.. وقواتنا تنتشر

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 10:33 صباحاً - أكد الجيش اللبناني، أن القوات تنتشر على كامل مساحة الوطن بما فيها الحدود الجنوبية وجاهزون للدفاع عن الأرض رغم العدوان الإسرائيلي المستمر، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء.
وأوضح الجيش اللبناني أن الأولوية حماية المؤسسة والمحافظة على تماسكها ووقف العدوان الإسرائيلي والصمود ودعم المواطنين ومواكبة أزمة النزوح ومواصلة عمليات الإنقاذ.
وتابع الجيش اللبناني أن “المطلوب اليوم هو الحفاظ على الوحدة الوطنية للبنان حتى نتجاوز المحنة كما تجاوزنا الأزمات والتحديات الماضية”.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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