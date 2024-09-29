الأمانة العامة للجامعة العربية تستضيف مؤتمر السلام والتنمية في الإطار العربي والأفريقي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 سبتمبر 2024 02:26 مساءً - تحت رعاية جامعة الدول العربية، افتتحت فعاليات مؤتمر "السلام والتنمية في الإطار العربي والأفريقي" والذي تنظمه "مؤسسة التضامن المصري والعربي للتنمية الاجتماعية" و"مركز شاف للدراسات المستقبلية وتحليل الأزمات والصراعات" برعاية جامعة الدول العربية، وذلك يوم 29/9/2024 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور معالي السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية جمهورية مصر العربية الأسبق، وبمشاركة ثلة من السفراء والدبلوماسيين العرب وعدد من الأكاديميين وقيادات مراكز الفكر والدراسات.

وفي كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي ألقاها بالمناسبة المستشار/ خميس البوزيدي، مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أشار فيها إلى أن انعقاد المؤتمر بمبادرة من القطاع المدني يعكس حرصاً على تعزيز فرص الشراكة المسؤولة بين الحكومات العربية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز القدرات والمشاركة الكاملة والمتكافئة والجادة في تحقيق السلام وحفظه، مؤكداً على أن العلاقات العربية الإفريقية تعد من أولويات العمل العربي المشترك حيث عملت الجامعة العربية على تعزيزها من خلال وضع أليات تعاون مشتركة تجتمع بصفة دورية لتنسيق المواقف وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بين الفضائيين العربي والإفريقي.

واضاف أن انعقاد المؤتمر يأتي بعد أسبوع واحد من الاحتفال باليوم الدولي للسلام، والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1981 من أجل الاحتفال بقيم السلام وتعزيزها بين جميع الأمم والشعوب.

واستهل معالي السفير/ محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق ورئيس المؤتمر كلمته بتوجيه التحية لمعالي السيد/ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأكد على أن اختيار السلام والتنمية كعنوان كبير للمؤتمر يأتي مواكباً لما أكدت عليه قمة المستقبل التي عقدت على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن البشرية في حاجة ماسة إلى نشر مفاهيم السلام والتنمية، في ظل النقص الشديد الذي تعانيه دول العالم في السلام وبالتالي النقص في التنمية، مشدداً على أن إقليم الشرق الأوسط يعيش حالة مضطربة في ظل الأوضاع المؤسفة وحالة التصعيد الذي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة بما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

ومن جانبه أكد الدكتور/ زكريا السادات، رئيس مجلس أمناء "مؤسسة التضامن المصري والعربي للتنمية الاجتماعية" وأمين عام المؤتمر، ان المؤتمر سيتناول أربعة محاور وهي:

فرص السلام وتحدياته في الفضاء العربي والافريقي.

فرص وآفاق السلام في الإطار العربي والافريقي.

الصراع والتنافس الإقليمي والدولي على المنطقة العربية والقارة الافريقية.

آفاق وفرص تحقيق السلام ودفع عملية التنمية بآليات مستحدثة.