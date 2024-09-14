الدستورية الجزائرية تعلن إعادة انتخاب تبون رئيسا للجزائر بنسبة 84.30%

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 04:28 مساءً - أعلنت رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج اليوم السبت عن إعادة انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الجزائرية لفترة رئاسة ثانية بعد حصوله على 84.30% من نسبة الأصوات المشاركة في الانتخابات.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية قال بلحاج إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 7 سبتمبر بلغت 46.10 %.

وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات عن فوز عبد المجيد تبون بالأغلبية المطلقة بنسبة 84.30 بالمئة من الأصوات المعبر عنها، يليه المرشح

عبد العالي حساني شريف بنسبة 9.56 بالمائة من الأصوات، فيما حصل المرشح يوسف أوشيش على نسبة 6.14 بالمائة من الأصوات.