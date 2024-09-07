انخفاض أسعار الذهب
انخفضت أسعار الذهب عند التسوية، بعد اقترابها من أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال وقت سابق من الجلسة بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأمريكية شكوكاً بشأن نطاق خفض سعر الفائدة المتوقع خلال اجتماع الفدرالي الأميركي خلال سبتمبر.
وأفادت تقارير إعلامية اليوم السبت، بأن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 2495.86 دولار للأونصة بحلول الساعة 1759 بتوقيت غرينتش بعد تسجيل أعلى مستوى منذ 20 أغسطس، عندما بلغ ذروة قياسية لآخر مرة.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.7 في المائة لتصل عند التسوية إلى 2524.60 دولار، مع انخفاض أسبوعي بنسبة 0.12 في المائة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3.1 في المائة إلى 27.92 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.4 في المائة إلى 920.55 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 3.1 في المائة إلى 913 دولاراً.
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