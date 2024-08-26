الأونروا : نقص المياه في دير البلح بلغ 85% بسبب العدوان الإسرائيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 06:43 مساءً - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الاثنين، أن نقص المياه بلغ 85% في دير البلح وسط قطاع غزة، مبينة أن 3 آبار ماء فقط من أصل 18 تعمل في المدينة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 11 شهرا.

وقالت "الأونروا" في منشور على منصة "إكس"، إنه "بسبب العمليات العسكرية المستمرة في دير البلح، لا يزال 3 آبار ماء فقط من أصل 18 بئرا تعمل، ما أدى إلى نقص المياه بنسبة 85%".

وأضافت: "الناس في غزة لا يعيشون في خوف دائم على حياتهم فحسب، بل يكافحون من أجل تلبية حتى أبسط احتياجاتهم".

وأكدت الوكالة في منشور ثانٍ أن "هذا تجريد تام للإنسانية، ومأساة لا تنتهي"، لافتة إلى أن "الأسر في جميع أنحاء قطاع غزة لا ​​تزال مجبرة على الفرار وترك منازلها وممتلكاتها وراءها".

وتابعت: "كل ما يمكنهم فعله الآن هو محاولة البقاء على قيد الحياة، لقد فقد الناس (في غزة) كل شيء"، مجددة مطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.