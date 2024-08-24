بالمدفعية والمسيرات.. حزب الله يستهدف موقعي «الراهب» و«هرمون» الإسرائيليين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 01:28 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، قصفه لموقع «الراهب» الإسرائيلي بقذائف المدفعية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأفاد حزب الله، بأنه استهدف جنود العدو الإسرائيلي في موقع «هرمون» بطائرات مسيرة انقضاضية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

يذكر أن، حزب الله أفاد، يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2024، باستهداف ثكنة «راميم» بالأسلحة الصاروخية، بالإضافة إلى استهدف التجهيزات التجسسية ونقطة يتمركز فيها جنود الاحتلال بموقع المطلة، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة.

وأكد حزب الله اللبناني، قصف مقاتليه لـ مقر قيادة الفيلق الشمالي بقاعدة «عين زيتيم»، ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

وذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حزب الله نفذ 7 عمليات استهدفت مواقع تابعة للاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني على مدار اليوم.