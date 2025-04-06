أخبار اليمن : شهيد و4 جرحى بعدوان على صعدة

شهيد و4 جرحى بعدوان على صعدةاستشهد مواطن وأصيب 4 آخرين، مساء اليوم، في عدوان أمريكي استهدف محلاً تجارياً بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني أن العدوان الأمريكي شن أربع غارات على محل لبيع ألواح الطاقة الشمسية ومنزل مواطن في منطقة حفصين بمديرية سحار، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين في حصيلة أولية.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل على اخماد الحرائق في المحل جراء العدوان الأمريكي.

وأدان المصدر أمعان العدوان الأمريكي في استهداف منازل وممتلكات المواطنين وارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين.