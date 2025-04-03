أخبار اليمن : حماس ترفض الاقتراح الإسرائيلي

حماس ترفض الاقتراح الإسرائيليرفضت حركة حماس الاقتراح الأخير الذي قدّمته إسرائيل في المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الطرفين بهدف استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح أسرى إسرائيليين وفلسطينيين.

وكشف مسؤول في «حماس» لوكالة «فرانس برس» أنّ «حماس قرّرت عدم التعاطي مع الاقتراح الإسرائيلي الأخير المقدّم عبر الوسطاء، لأنّ الاحتلال يهدف لتعطيل الاقتراح المصري-القطري ويريد تعطيل أيّ اتّفاق».

كما أكد قيادي آخر في الحركة للوكالة أنّ الحركة تناشد «الوسطاء والمجتمع الدولي إلزام الاحتلال باحترام ما وقّع عليه والتعامل إيجاباً مع مقترح الوسطاء».

وينص المقترح المصري القطري على وقف إطلاق النار لمدة 50 يوماً تطلق «حماس» خلاله سراح «خمسة جنود إسرائيليين»، بينهم جندي يحمل الجنسية الأميركية، مقابل إطلاق سراح 250 فلسطينياً، بينهم 150 محكوماً بالسجن المؤبد.

كما ينصّ المقترح على أن تفرج إسرائيل عن 2000 فلسطيني اعتقلوا في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، تاريخ الهجوم الذي شنّته حماس وأدى إلى اندلاع الحرب، وعلى أن يسنحب الجيش الإسرائيلي من مناطق غزة التي أعاد انتشاره فيها منذ 18 آذار، تاريخ استئناف العدوان على القطاع، إضافة إلى تدفّق المساعدات الإنسانية وفك الحصار الكامل المفروض منذ 2 آذار.

والسبت أعلنت «حماس» موافقتها على مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة قدّمه الوسطاء، في وقت أشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى أن إسرائيل «نقلت اقتراحاً مضاداً إلى الوسطاء بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة»، في رفض ضمني لشروط مقترح الوسطاء.