غارات عدوانية جديدة تستهدف صنعاء وصعدة
عاود العدوان الأمريكي اليوم، شن غاراته على محافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني بصعدة أن العدوان الأمريكي عاود استهداف شرق مدينة صعدة بغارتين، كما شن غارتين على منطقة بني معاذ في مديرية سحار.
وكان العدوان الأمريكي شن خلال الساعات الماضية ثلاث غارات على شرق مدينة صعدة، وأربع غارات على مديرية آل سالم، وغارتين على منطقة العصايد بمديرية كتاف خلفت اضراراً واسعة في الممتلكات العامة والخاصة
وفي ذات السياق شن العدوان الأمريكي اليوم، ثلاث غارات على مديرية بني مطر في محافظة صنعاء.
وأوضح مصدر محلي أن العدوان الأمريكي استهدف بثلاث غارات جوار جبل النبي شعيب في مديرية بني مطر
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : غارات عدوانية جديدة تستهدف صنعاء وصعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.