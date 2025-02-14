أخبار اليمن : القسام تفرج عن 3 أسرى مقابل 369 أسيراً فلسطينياً غداً

القسام تفرج عن 3 أسرى مقابل 369 أسيراً فلسطينياً غداًأعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، الجمعة، أنه سيتمّ الإفراج غداً السبت، عن 3 أسرى إسرائيليين.

وقال أبو عبيدة، إنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج غدا السبت عن الأسرى الصهاينة ساشا ألكسندر تروبنوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن".

وكانت سرايا القدس أعلنت -في وقت سابق اليوم الجمعة- أنها ستفرج عن الروسي الإسرائيلي ألكسندر توربانوف في إطار الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

الاحتلال سيفرج عن 369 أسيراً فلسطينياً

وفي المقابل، أعلن مكتب إعلام الأسرى، أنّ قوات الاحتلال ستفرج غداً السبت عن 36 أسيراً فلسطينياً من المحكومين بالمؤبد، و333 أسيراً من غزة جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023.