أخبار اليمن : 17 مدنياً.. العدو الأمريكي يرتكب مجزرتين في صعدة

17 مدنياً.. العدو الأمريكي يرتكب مجزرتين في صعدة
استشهد وأُصيب 17 مواطنًا في مجزرتين ارتكبهما طيران العدو الأمريكي بشن غارات على محافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدو الأمريكي استهدف منزلًا سكنيا في منطقة قحزة شمال مدينة صعدة، ما أدى إلى استشهاد 4 أطفال وامرأة وإصابة أكثر من 10 بينهم نساء وأطفال كحصيلة أولية.
وأشار المصدر إلى أن الطيران الأمريكي المعادي ارتكب مجزرة أخرى بحق مواطنين في مديرية ساقين راح ضحيتها شهيد وجريح.
وأدان المصدر الإجرام الأمريكي السافر والمتعمد في استهداف المنازل والأحياء السكنية، والذي يكشف الصورة الحقيقية لأمريكا ووحشيتها الإجرامية.
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