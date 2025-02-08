أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع أجواء باردة على عدة محافظات

الأرصاد يتوقع أجواء باردة على عدة محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة وباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر في عدد من المحافظات.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 05- 07 درجات مئوية.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات الجوف، مأرب، المحويت، ريمة، إب والضالع وأجزاء من المناطق الصحراوية تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 08 - 10 درجات مئوية.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذمار:5.3، عمران: 5.6، البيضاء: 6.3، صنعاء: 7.0، إب: 9.5 درجات مئوية.

ونبه المواطنين خاصةً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة والتقلبات في درجات الحرارة.