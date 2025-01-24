طقس اليمن.. استمرار الأجواء الباردة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة وباردة نسبياً إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء.
ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة إلى باردة نسبياً في مرتفعات الجوف، مأرب، المحويت، إب، تعز، لحج، أبين، الضالع، شبوة، حضرموت والمهرة وأجزاء من المناطق الصحراوية.
وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/ ذمار: 2.5، البيضاء: 3.3، صنعاء: 4، عمران: 4.5، سيئون: 9.9 درجات مئوية.
وحث المركز المواطنين خاصةً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر على أخذ الاحتياطات من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : طقس اليمن.. استمرار الأجواء الباردة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.