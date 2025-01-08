أخبار اليمن : الطقس: أجواء شديدة البرودة في هذه المناطق

الطقس: أجواء شديدة البرودة في هذه المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

وأشار إلى أن الأجواء قد تكون باردة نسبياً إلى باردة في مرتفعات إب، الضالع، لحج، أبين، حضرموت والمهرة والمناطق الصحراوية.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4 في ذمار، 4.1 في البيضاء، 5 في صنعاء وعمران، 8.6 في إب، 9.6 في المحويت.

وحذر المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة والشديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ونصح المركز المزارعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المزروعات من آثار البرودة الشديدة، وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن حفاظاً عليها.