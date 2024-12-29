أخبار اليمن : 75 ألف فلسطيني محاصرون في شمال غزة

75 ألف فلسطيني محاصرون في شمال غزة
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على شمال غزة منذ أكثر من 80 يومًا، يعرّض حياة 75 ألف فلسطيني للخطر.
وعبرت المنظمة عن ذهولها، جراء الغارة التي استهدفت مستشفى كمال عدوان، وأخرجت آخر مرفق صحي رئيس شمال غزة عن الخدمة.
يذكر أن آخر تلك الجرائم كانت إحراق مستشفى كمال عدوان وإخراج آخر مرفق صحي من الخدمة، بالإضافة لقصف مدفعية الاحتلال الطابق العلوي في المستشفى المعمداني شرق مدينة غزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم الإبادة والتهجير والتجويع بحق نحو 80 ألف فلسطيني محاصرين في مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، منذ 5 أكتوبر الماضي، والتي خلفت أكثر من 4 آلاف شهيد ومفقود، فضلا عن 12 ألف جريح و1750 معتقلًا.
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