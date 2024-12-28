أخبار اليمن : إسقاط طائرة أمريكية في أجواء البيضاء

إسقاط طائرة أمريكية في أجواء البيضاء
أعلنت القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عن إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ_9 في أجواءِ محافظةِ البيضاء.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن الدفاعاتُ الجويةُ في القواتِ المسلحةِ تمكنت من إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ_9 وذلك أثناءَ قيامِها بتنفيذِ مهامَّ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ البيضاء.
وأشارت إلى أن عملية إسقاطِ الطائرةِ تمت بصاروخٍ أرضِ جوِّ، محليِّ الصنع، مبينة أن هذه الطائرةُ هي الثالثةَ عشْرةَ التي تمكنتْ الدفاعات الجويةُ اليمنية من إسقاطِها خلالَ معركةِ "الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ" إسناداً لغزة.
وأكدت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ استمرارَها في التصدي لكلِّ محاولاتِ الأعداءِ النيلَ من سيادةِ بلدِنا وأنَّها مستمرةٌ في عملياتِها المساندةِ لغزة، وأنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.
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