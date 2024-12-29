وزارة العمل : ورشة عمل حول تعزيز قدارات وحدات تكافؤ الفرص

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 ديسمبر 2024 11:28 صباحاً - قامت الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة العمل بالتنسيق مع إدارة التخطيط والمتابعة بالمجلس القومي للمرأة، بتنظيم ورشة عمل تدريبية تهدف إلى تعزيز قدرات وحدات تكافؤ الفرص لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

أوضحت الدكتورة شيرين عبد الحي، مدير الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل، أن استعراض استراتيجية تمكين المرأة المصرية له أهمية كبيرة على عدة مستويات، نظرًا لدورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وأشارت إلى أن الإدارة حريصة على رفع كفاءة مسؤولي وحدات المرأة بالمديريات، ووضع آليات محدده للعمل بعا وذلك من اجل رفع معدل الاداء بالمحافظات

الورشة تضمنت محاضرة للدكتورة شيماء نعيم، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، حول استعراض برنامج عمل الحكومة المصرية والأهداف الاستراتيجية والبرامج الرئيسية والفرعية ذات الصلة بوزارة العمل. كما تم تقسيم الحضور إلى مجموعات عمل لمناقشة أولويات تمكين وحماية المرأة في بيئة العمل وربطها بأهداف برنامج عمل الحكومة المصرية.

حضر الورشة فريق عمل الإدارة، ومديري الرعاية من مختلف المديريات: لمياء محمود، ولاء مختار، وفاتن محجوب ومسؤولي وحدات المرأة من الغربية والفيوم وبني سويف والاسماعيلية والسويس والوادي الجديد وسوهاج وأسوان وقنا.