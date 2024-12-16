أخبار اليمن : منتخب اليمن يختتم معسكر عُمان بالخسارة

منتخب اليمن يختتم معسكر عُمان بالخسارةاختتم المنتخب اليمني الأول لكرة القدم مبارياته التجريبية، ضمن معسكر إعداده الخارجي، بالخسارة 0 ـ 1 من نظيره العُماني في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مجمع السلطان قابوس بالعاصمة مسقط.

ويعد هذا المعسكر محطة الإعداد الخامسة والأخيرة للأحمر اليمني، تحضيراً لبطولة خليجي 26 والتي تستضيفها الكويت وتنطلق في 21 ديسمبر الجاري.

وخاض منتخبنا الوطني في المحطة الإعدادية عدة مباريات أمام كل من الكويت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ومباراتي سريلانكا التي خسرها في الأولى بهدف وفاز في الثانية بهدفين دون رد، وفي ماليزيا، تعادل سلباً في الأولى مع نادي "موفت"، وخسر الثانية أمام سيلانغور 1-2.

وكانت قرعة بطولة خليجي 26 التي أُجريت يوم 9 نوفمبر الماضي، قد أوقعت منتخب اليمن في المجموعة الثانية.

ويفتتح الأحمر اليمني مشاركته في البطولة بمواجهة منتخب العراق، يوم الأحد 22 ديسمبر الجاري، قبل ملاقاة السعودية يوم 25، على أن يختتم دور المجموعات بلقاء البحرين يوم 28 من الشهر ذاته.