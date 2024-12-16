منتخب اليمن يختتم معسكر عُمان بالخسارة
اختتم المنتخب اليمني الأول لكرة القدم مبارياته التجريبية، ضمن معسكر إعداده الخارجي، بالخسارة 0 ـ 1 من نظيره العُماني في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مجمع السلطان قابوس بالعاصمة مسقط.
ويعد هذا المعسكر محطة الإعداد الخامسة والأخيرة للأحمر اليمني، تحضيراً لبطولة خليجي 26 والتي تستضيفها الكويت وتنطلق في 21 ديسمبر الجاري.
وخاض منتخبنا الوطني في المحطة الإعدادية عدة مباريات أمام كل من الكويت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ومباراتي سريلانكا التي خسرها في الأولى بهدف وفاز في الثانية بهدفين دون رد، وفي ماليزيا، تعادل سلباً في الأولى مع نادي "موفت"، وخسر الثانية أمام سيلانغور 1-2.
وكانت قرعة بطولة خليجي 26 التي أُجريت يوم 9 نوفمبر الماضي، قد أوقعت منتخب اليمن في المجموعة الثانية.
ويفتتح الأحمر اليمني مشاركته في البطولة بمواجهة منتخب العراق، يوم الأحد 22 ديسمبر الجاري، قبل ملاقاة السعودية يوم 25، على أن يختتم دور المجموعات بلقاء البحرين يوم 28 من الشهر ذاته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : منتخب اليمن يختتم معسكر عُمان بالخسارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.