أخبار اليمن : الاحتلال يهدم 70 منزلاً ومتجراً فلسطينياً

الاحتلال يهدم 70 منزلاً ومتجراً فلسطينياً
اقدمت سلطات العدو الصهيوني، اليوم الاثنين، على هدم أكثر من 70 محلاً ومنشأة تجارية بالإضافة الى منزل مكون من ثلاث طوابق قيد الإنشاء في مدينة الظاهرية منطقة شارع المعبر جنوب الخليل .
وبحسب وكالة (سما) الإخبارية، وفقا لبلدية الظاهرية، فقد خلف العدو الصهيوني خسائراً مالية جراء هذه الهجمة الغير مسبوقة، كما قطع مصادر الدخل لمئات الأسر الفلسطينية والتي تستفيد من هذه المحال التجارية .
وكانت قوات العدو قد اقتحمت مدينة الظاهرية في ساعات الصباح، بعدد كبير من الآليات العسكرية والجرافات ، واغلقت المنطقة بشكل كامل ومنعت حركة المواطنين فيها وشرعت باعمال الهدم والتجريف.
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