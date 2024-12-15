أخبار اليمن : 196 صحفياً فلسطينياً استشهدوا في غزة

196 صحفياً فلسطينياً استشهدوا في غزة
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، مساء الأحد، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 196، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.
وقال المكتب، في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 196 صحفياً وصحفية، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد استشهاد أحمد بكر اللوح، مصور قناة الجزيرة بالمحافظة الوسطى".
وأدان البيان، "استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين".
وحمّل "الإعلامي الحكومي" إسرائيل والولايات المتحدة والدول المشاركة في جريمة الإبادة مثل المملكة المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وفرنسا، كامل المسؤولية عن ارتكاب "هذه الجريمة".
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي بـ"إدانة جرائم الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية".
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