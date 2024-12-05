أخبار اليمن : حماس وفتح تتفقان على لجنة لإدارة غزة

حماس وفتح تتفقان على لجنة لإدارة غزة
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موافقتها على مقترح مصري لتشكيل "لجنة إسناد مجتمعي" لإدارة قطاع غزة بعد محادثات أجرتها مع حركة التحرير الوطني "فتح".
وقالت الحركة في بيان، اليوم الخميس، إن وفدها اختتم لقاءاته في العاصمة المصرية حيث أجرى "حوارا معمقا مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنيا من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة".
وأضاف البيان أن الوفد أبلغ "موافقة الحركة على المقترح المقدم من الأشقاء في مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة".
وأشارت الحركة إلى أن وفدها أجرى أيضا لقاء مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث جرى بحث مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأجرى الوفد أيضا "لقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية الموجودة في القاهرة، حيث تم وضعهم في صورة اللقاءات التي تمت مع حركة فتح وموقف الحركة تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني"، وفقا للبيان.
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