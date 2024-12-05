أخبار اليمن : 44580 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

44580 شهيداً منذ بدء العدوان على غزةأعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 44 ألفاً و580 شهيداً و105 آلاف و739 مصاباً.

وقالت الوزارة في بيان، إن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 48 شهيداً، و201 مصاب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى وجود آلاف الضحايا تحت ركام البنايات المدمرة، دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

