أخبار اليمن : احذرها.. عادات عند تناول الطعام قد تسبب السرطان

احذرها.. عادات عند تناول الطعام قد تسبب السرطانفي المعتاد يحب معظم الناس تناول الطعام فور طهيه مباشرة، حيث يجدون المتعة في مواجهة الأدخنة الحارة، ولكن هذه العادة تثير المخاوف حول الحالة الصحية للجسم؛ إذ أثبتت العديد من الدراسات أنها تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، بالإضافة لبعض الأمراض الخطيرة.

بحسب موقع «health line» فإن تناول الأطعمة عند درجات حرارة تفوق 65 درجة مئوية، قد يؤدي إلى تلف الخلايا في بطانة المريء، ما يزيد من احتمالية حدوث قرحة بالمعدة، و مع استمرار تناول الطعام الساخن بشكل منتظم، قد يتعرض الفرد لخطر الإصابة بسرطان المريء.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية «Novosti»، أشار الطبيب سيرجي فيالوف، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، إلى أن الجسم البشري غير مهيأ للتكيف مع تناول الأطعمة في حالة ساخنة، وتجاهل هذه الفطرة يقود لمخاطر كبيرة على الصحة.

وحذر قائلًا: «الغشاء المخاطي الذي يحمي المعدة يتكون من طبقة واحدة فقط، لذا تعتبر المعدة حساسة تجاه أي ضرر، وعليه لابد من تناول الطعام في درجة حرارة مساوية لدرجة حرارة الغرفة، لتجنب مشكلات الهضم، أو تعريض المعدة لخطر القرحة الذي يصعب علاجه».

ووفقًا لموقع «Express»، فإن الحمض النووي للطعام الساخن عند اختلاطه مع خلايا الجسم البشري، يُنتج طفرات جينية، والتي تودي في النهاية إلي الأمراض السرطانية، لذلك على الفرد الذي يواظب على تناول الطعام في هذه الحالة الخطرة، ملاحظة عدة علامات تنذره بأنه قد يواجه كارثة صحية، ومنها: عسر الهضم، والانتفاخ، وسرعة ضربات القلب، وضعف الجهاز المناعي، والإمساك. *وكالات

