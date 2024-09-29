أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة

الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على مناطق وأجزاء في عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، غرب ذمار، المحويت، حجة وتمتد غرباً إلى أجزاء من مرتفعات وسهل تهامة ومحافظة الحديدة.
وحسب المركز من المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء، عمران وصعدة.
وهطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء من محافظات حضرموت، شبوة، البيضاء، أبين، لحج، الضالع، إب، ريمة، ذمار.
وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب .
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