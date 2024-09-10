أخبار اليمن : إسقاط طائرة أمريكية جديدة في أجواء صعدة

إسقاط طائرة أمريكية جديدة في أجواء صعدةأعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن الدفاعات الجوية، أسقطت طائرة أمريكية نوع "MQ_9" وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية تجسسية وقتالية في أجواء محافظة صعدة.

وأشار البيان إلى أن هذه الطائرة تعد الثانية التي يتم إسقاطها خلال 72 ساعة، والتاسعة من نوعها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لمعركة طوفان الأقصى.

وأشادت القوات المسلحة بالعملية الفدائية للشهيد ماهر الجازي الذي قرر الانتصار لدماء الشهداء في غزة بالطريقة المناسبة، داعية كافة أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى تأدية واجباتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكدت استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.